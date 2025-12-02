Простых решений не будет: Зеленский о "мирном плане"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении мирного соглашения между Украиной и россией простых решений не будет. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином во вторник, передает УНН.

Простых решений не будет. Мы понимаем, что происходит, и понимаем, с кем имеем дело. Вопрос не в сложности принятия решений. Тот, кто способен принимать решения, будет их принимать. Я способен принимать решения, важно, чтобы они были справедливыми. Главное, чтобы не было никакой игры за спиной Украины, чтобы ничего не было решено без Украины об Украине, о нашем будущем

Он добавил, что необходимо четко понимать, какими будут гарантии безопасности.

Мы должны закончить эту войну так, чтобы потом через год россия снова не пришла. С третьим вторжением за это десятилетие. Это может быть, потому что это была их основная цель. Они не достигли цели оккупировать наше государство. Я не уверен, что их цели изменились. Они могут отсрочиться. А нам нужна для этого защита