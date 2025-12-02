Території, заморожені активи та гарантії безпеки: Зеленський назвав три найчутливіші теми у мирному плані

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання територій, заморожених активів та гарантій безпеки є найчутливішими темами у мирному плані. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Найбільш чутливі речі, найскладніші запитання, виклики - це території, це про заморожені активи, тому що я не можу просто сам говорити від імені європейських лідерів щодо грошей, які заморожені. Я можу мати лише партнерство і ділитися своїм поглядом. І вони можуть підтримати мене, але я не можу від імені лідерів вирішувати щодо коштів, які знаходяться в ЄС. Третє, це те, що я зазначав про гарантії безпеки. Ми розраховуємо на сильні гарантії безпеки від США. І США, і Європи - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зять президента США Джареда Кушнера у росії.