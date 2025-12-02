$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Території, заморожені активи та гарантії безпеки: Зеленський назвав три найчутливіші теми у мирному плані

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент України Володимир Зеленський визначив території, заморожені активи та гарантії безпеки як найчутливіші теми мирного плану. Він наголосив, що не може одноосібно вирішувати питання заморожених коштів в ЄС.

Території, заморожені активи та гарантії безпеки: Зеленський назвав три найчутливіші теми у мирному плані

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання територій, заморожених активів та гарантій безпеки є найчутливішими темами у мирному плані. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Найбільш чутливі речі, найскладніші запитання, виклики - це території, це про заморожені активи, тому що я не можу просто сам говорити від імені європейських лідерів щодо грошей, які заморожені. Я можу мати лише партнерство і ділитися своїм поглядом. І вони можуть підтримати мене, але я не можу від імені лідерів вирішувати щодо коштів, які знаходяться в ЄС. Третє, це те, що я зазначав про гарантії безпеки. Ми розраховуємо на сильні гарантії безпеки від США. І США, і Європи 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зять президента США Джареда Кушнера у росії.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Ірландія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки