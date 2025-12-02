Территории, замороженные активы и гарантии безопасности: Зеленский назвал три самые чувствительные темы в мирном плане

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопросы территорий, замороженных активов и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными темами в мирном плане. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином во вторник, передает УНН.

Наиболее чувствительные вещи, самые сложные вопросы, вызовы - это территории, это о замороженных активах, потому что я не могу просто сам говорить от имени европейских лидеров относительно денег, которые заморожены. Я могу иметь только партнерство и делиться своим взглядом. И они могут поддержать меня, но я не могу от имени лидеров решать относительно средств, которые находятся в ЕС. Третье, это то, что я отмечал о гарантиях безопасности. Мы рассчитываем на сильные гарантии безопасности от США. И США, и Европы - сказал Зеленский.

