12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:54
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33
Территории, замороженные активы и гарантии безопасности: Зеленский назвал три самые чувствительные темы в мирном плане

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский определил территории, замороженные активы и гарантии безопасности как наиболее чувствительные темы мирного плана. Он подчеркнул, что не может единолично решать вопрос замороженных средств в ЕС.

Территории, замороженные активы и гарантии безопасности: Зеленский назвал три самые чувствительные темы в мирном плане

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопросы территорий, замороженных активов и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными темами в мирном плане. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином во вторник, передает УНН.

Наиболее чувствительные вещи, самые сложные вопросы, вызовы - это территории, это о замороженных активах, потому что я не могу просто сам говорить от имени европейских лидеров относительно денег, которые заморожены. Я могу иметь только партнерство и делиться своим взглядом. И они могут поддержать меня, но я не могу от имени лидеров решать относительно средств, которые находятся в ЕС. Третье, это то, что я отмечал о гарантиях безопасности. Мы рассчитываем на сильные гарантии безопасности от США. И США, и Европы 

- сказал Зеленский.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в россии.

Павел Башинский

Война в Украине Политика
