Территории, замороженные активы и гарантии безопасности: Зеленский назвал три самые чувствительные темы в мирном плане
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский определил территории, замороженные активы и гарантии безопасности как наиболее чувствительные темы мирного плана. Он подчеркнул, что не может единолично решать вопрос замороженных средств в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопросы территорий, замороженных активов и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными темами в мирном плане. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином во вторник, передает УНН.
Наиболее чувствительные вещи, самые сложные вопросы, вызовы - это территории, это о замороженных активах, потому что я не могу просто сам говорить от имени европейских лидеров относительно денег, которые заморожены. Я могу иметь только партнерство и делиться своим взглядом. И они могут поддержать меня, но я не могу от имени лидеров решать относительно средств, которые находятся в ЕС. Третье, это то, что я отмечал о гарантиях безопасности. Мы рассчитываем на сильные гарантии безопасности от США. И США, и Европы
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в россии.