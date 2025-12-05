$42.180.02
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
15:45 • 6644 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 12010 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 28040 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 24423 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 29305 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 41320 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 48195 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 40977 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 71982 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Переговори з американською делегацією українські представники продовжать у суботу. За повідомленням видання Axios, перемовини відбуватимуться протягом всіх вихідних.

Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios

Переговори між українськими чиновниками та радниками Дональда Трампа щодо мирного плану тривають другий день поспіль у Маямі, і, за словами української сторони, очікується, що вони будуть продовжені у суботу, а, ймовірно, і протягом усіх вихідних. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Українську делегацію в Маямі очолюють головний переговірник і радник з національної безпеки Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов. Вони зустрічаються з радниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Переговори щодо мирного плану Трампа, які почалися у четвер ввечері, продовжилися у п'ятницю вранці. Американські чиновники, попри непримиренні позиції Києва та москви, вважають, що компроміс, включно з питанням території, може бути досяжним.

кремль назвав зятя Трампа Джареда Кушнера ключовим розробником "остаточного плану" миру для України05.12.25, 19:35 • 1222 перегляди

Переговори в Маямі відбуваються після п'ятигодинної зустрічі радників Трампа з диктатором росії путіним у москві у вівторок.

Президент Трамп заявив, що переговори у Москві були "дуже добрими", і його посланці повернулися з враженням, що путін хоче укласти угоду.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Віткофф і Кушнер детально розповіли українцям про зустріч із путіним та про нові ідеї, спрямовані на подолання розбіжностей. 

Також американський чиновник повідомив Axios, що переговори у четвер були "позитивними". Ймовірно, вони триватимуть і у вихідні.

Умєров і Гнатов сьогодні продовжують переговори з представниками США у Маямі - ЗМІ05.12.25, 16:50 • 2262 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Київ