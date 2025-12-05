Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
Київ • УНН
Переговори з американською делегацією українські представники продовжать у суботу. За повідомленням видання Axios, перемовини відбуватимуться протягом всіх вихідних.
Переговори між українськими чиновниками та радниками Дональда Трампа щодо мирного плану тривають другий день поспіль у Маямі, і, за словами української сторони, очікується, що вони будуть продовжені у суботу, а, ймовірно, і протягом усіх вихідних. Про це повідомляє Axios, пише УНН.
Деталі
Українську делегацію в Маямі очолюють головний переговірник і радник з національної безпеки Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов. Вони зустрічаються з радниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Переговори щодо мирного плану Трампа, які почалися у четвер ввечері, продовжилися у п'ятницю вранці. Американські чиновники, попри непримиренні позиції Києва та москви, вважають, що компроміс, включно з питанням території, може бути досяжним.
Переговори в Маямі відбуваються після п'ятигодинної зустрічі радників Трампа з диктатором росії путіним у москві у вівторок.
Президент Трамп заявив, що переговори у Москві були "дуже добрими", і його посланці повернулися з враженням, що путін хоче укласти угоду.
Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Віткофф і Кушнер детально розповіли українцям про зустріч із путіним та про нові ідеї, спрямовані на подолання розбіжностей.
Також американський чиновник повідомив Axios, що переговори у четвер були "позитивними". Ймовірно, вони триватимуть і у вихідні.
