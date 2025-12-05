$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 1544 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 7230 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 12284 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 28438 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 24629 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 29415 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 41434 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48275 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41038 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 72157 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

Переговоры с американской делегацией украинские представители продолжат в субботу. По сообщению издания Axios, переговоры будут проходить в течение всех выходных.

Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios

Переговоры между украинскими чиновниками и советниками Дональда Трампа по мирному плану продолжаются второй день подряд в Майами, и, по словам украинской стороны, ожидается, что они будут продолжены в субботу, а, вероятно, и в течение всех выходных. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Подробности

Украинскую делегацию в Майами возглавляют главный переговорщик и советник по национальной безопасности Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов. Они встречаются с советниками Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Переговоры по мирному плану Трампа, которые начались в четверг вечером, продолжились в пятницу утром. Американские чиновники, несмотря на непримиримые позиции Киева и Москвы, считают, что компромисс, включая вопрос территории, может быть достижим.

Кремль назвал зятя Трампа Джареда Кушнера ключевым разработчиком «окончательного плана» мира для Украины05.12.25, 19:35 • 1346 просмотров

Переговоры в Майами проходят после пятичасовой встречи советников Трампа с диктатором России Путиным в Москве во вторник.

Президент Трамп заявил, что переговоры в Москве были "очень хорошими", и его посланники вернулись с впечатлением, что Путин хочет заключить сделку.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Виткофф и Кушнер подробно рассказали украинцам о встрече с Путиным и о новых идеях, направленных на преодоление разногласий. 

Также американский чиновник сообщил Axios, что переговоры в четверг были "позитивными". Вероятно, они продлятся и в выходные.

Умеров и Гнатов сегодня продолжают переговоры с представителями США в Майами - СМИ05.12.25, 16:50 • 2304 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Киев