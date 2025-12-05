Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios

Переговоры между украинскими чиновниками и советниками Дональда Трампа по мирному плану продолжаются второй день подряд в Майами, и, по словам украинской стороны, ожидается, что они будут продолжены в субботу, а, вероятно, и в течение всех выходных. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Подробности

Украинскую делегацию в Майами возглавляют главный переговорщик и советник по национальной безопасности Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов. Они встречаются с советниками Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Переговоры по мирному плану Трампа, которые начались в четверг вечером, продолжились в пятницу утром. Американские чиновники, несмотря на непримиримые позиции Киева и Москвы, считают, что компромисс, включая вопрос территории, может быть достижим.

Переговоры в Майами проходят после пятичасовой встречи советников Трампа с диктатором России Путиным в Москве во вторник.

Президент Трамп заявил, что переговоры в Москве были "очень хорошими", и его посланники вернулись с впечатлением, что Путин хочет заключить сделку.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Виткофф и Кушнер подробно рассказали украинцам о встрече с Путиным и о новых идеях, направленных на преодоление разногласий.

Также американский чиновник сообщил Axios, что переговоры в четверг были "позитивными". Вероятно, они продлятся и в выходные.

