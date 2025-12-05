Кремль назвал зятя Трампа Джареда Кушнера ключевым разработчиком «окончательного плана» мира для Украины

$42.180.02
49.230.00
ukenru
15:45 • 3372 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 9612 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 25064 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 22649 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 28017 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 40382 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47571 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40541 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70668 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35399 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
81%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 12828 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 23029 просмотра
США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg5 декабря, 10:02 • 6912 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 20979 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 10241 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 82 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 21090 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 25064 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 37410 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70668 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Юлия Свириденко
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 10317 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 22605 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 25809 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 39683 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 39624 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Су-57
Фильм
Сериал

Кремль назвал зятя Трампа Джареда Кушнера ключевым разработчиком «окончательного плана» мира для Украины

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Помощник Путина Ушаков заявил, что Джаред Кушнер будет играть ключевую роль в разработке финального плана урегулирования войны в Украине. Москва ожидает, что США поделятся результатами переговоров с украинской стороной.

Кремль назвал зятя Трампа Джареда Кушнера ключевым разработчиком «окончательного плана» мира для Украины

Помощник путина юрий ушаков заявил, что именно Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, будет играть ключевую роль в разработке любого финального плана урегулирования войны в Украине, также москва ожидает, что США поделятся результатами своих переговоров с украинской стороной. Об этом ушаков сообщил представителям росСМИ, пишет УНН.

Подробности

Комментируя влияние Кушнера на процесс украинского урегулирования, юрий ушаков в интервью журналисту "россия 1" зарубину откровенно оценил его роль.

Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер 

– сказал Ушаков.

Заявление было сделано на фоне сообщений украинских СМИ о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Анатолий Гнатов планируют провести еще одну встречу с Кушнером и Стивом Виткоффом в Майами.

Посланник президента США и зять Трампа провели встречу с Умеровым в Майами - СМИ05.12.25, 08:19 • 3364 просмотра

Ушаков также подчеркнул, что россия "ждет, что США поделятся результатами своих переговоров с Умеровым".

Результаты первой встречи украинской и американской стороны, которая состоялась ранее, пока неизвестны.

Умеров и Гнатов сегодня продолжают переговоры с представителями США в Майами - СМИ05.12.25, 16:50 • 1674 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина