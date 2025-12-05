Кремль назвал зятя Трампа Джареда Кушнера ключевым разработчиком «окончательного плана» мира для Украины

Помощник путина юрий ушаков заявил, что именно Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, будет играть ключевую роль в разработке любого финального плана урегулирования войны в Украине, также москва ожидает, что США поделятся результатами своих переговоров с украинской стороной. Об этом ушаков сообщил представителям росСМИ, пишет УНН.

Подробности

Комментируя влияние Кушнера на процесс украинского урегулирования, юрий ушаков в интервью журналисту "россия 1" зарубину откровенно оценил его роль.

Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер – сказал Ушаков.

Заявление было сделано на фоне сообщений украинских СМИ о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Анатолий Гнатов планируют провести еще одну встречу с Кушнером и Стивом Виткоффом в Майами.

Посланник президента США и зять Трампа провели встречу с Умеровым в Майами - СМИ

Ушаков также подчеркнул, что россия "ждет, что США поделятся результатами своих переговоров с Умеровым".

Результаты первой встречи украинской и американской стороны, которая состоялась ранее, пока неизвестны.

Умеров и Гнатов сегодня продолжают переговоры с представителями США в Майами - СМИ