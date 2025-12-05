$42.180.02
кремль назвав зятя Трампа Джареда Кушнера ключовим розробником "остаточного плану" миру для України

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Помічник путіна ушаков заявив, що Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у розробці фінального плану врегулювання війни в Україні. Москва очікує, що США поділяться результатами переговорів з українською стороною.

кремль назвав зятя Трампа Джареда Кушнера ключовим розробником "остаточного плану" миру для України

Помічник путіна юрій ушаков заявив, що саме Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, відіграватиме ключову роль у розробці будь-якого фінального плану врегулювання війни в Україні, також москва очікує, що США поділяться результатами своїх переговорів з українською стороною. Про це ушаков повідомив представникам росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Коментуючи вплив Кушнера на процес українського врегулювання, юрій ушаков в інтерв'ю журналісту "россия 1" зарубіну відверто оцінив його роль.

Багато в чому, якщо верстатиметься і далі на папері якийсь план, що веде до врегулювання, то ручкою водити багато в чому буде саме пан Кушнер 

– сказав Ушаков.

Заява була зроблена на тлі повідомлень українських ЗМІ про те, що міністр оборони України Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Анатолій Гнатов планують провести ще одну зустріч із Кушнером та Стівом Віткоффом у Майамі.

Посланець президента США та зять Трампа провели зустріч з Умєровим у Маямі - ЗМІ05.12.25, 08:19 • 3364 перегляди

Ушаков також підкреслив, що росія "чекає, що США поділяться результатами своїх переговорів з Умєровим".

Результати першої зустрічі української та американської сторони, яка відбулася раніше, наразі невідомі.

Умєров і Гнатов сьогодні продовжують переговори з представниками США у Маямі - ЗМІ05.12.25, 16:50 • 1694 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна