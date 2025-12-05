Посланець президента США та зять Трампа провели зустріч з Умєровим у Маямі - ЗМІ

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять і радник Трампа Джаред Кушнер у четвер провели у четвер зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Маямі в американському штаті Флорида, повідомляє Miami Herald, пише УНН.

У четвер Віткофф і Кушнер провели зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Маямі - повідомляє видання.

Високопоставлений чиновник США повідомив, що Віткофф і Кушнер попросили про місце проведення.

"Спеціальний посланець Віткофф і пан Кушнер запросили секретаря Умєрова до Маямі на зустріч, і держсекретар Умеров погодився, - сказав чиновник газеті Miami Herald. - Пан Віткофф і пан Кушнер - місцеві жителі Флориди".

