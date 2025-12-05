Посланець президента США та зять Трампа провели зустріч з Умєровим у Маямі - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять і радник Трампа Джаред Кушнер зустрілися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі. Зустріч відбулася на прохання Віткоффа та Кушнера, які є місцевими жителями Флориди.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять і радник Трампа Джаред Кушнер у четвер провели у четвер зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Маямі в американському штаті Флорида, повідомляє Miami Herald, пише УНН.
У четвер Віткофф і Кушнер провели зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Маямі
Високопоставлений чиновник США повідомив, що Віткофф і Кушнер попросили про місце проведення.
"Спеціальний посланець Віткофф і пан Кушнер запросили секретаря Умєрова до Маямі на зустріч, і держсекретар Умеров погодився, - сказав чиновник газеті Miami Herald. - Пан Віткофф і пан Кушнер - місцеві жителі Флориди".
