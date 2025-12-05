Посланець президента США та зять Трампа провели зустріч з Умєровим у Маямі - ЗМІ

$42.200.13
4 грудня, 20:25 • 13102 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 23237 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 21376 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 36722 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 27847 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 42216 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 22919 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22371 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22550 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 32087 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters4 грудня, 21:23 • 4998 перегляди
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 6132 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 6724 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 12693 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 8684 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 36715 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 32770 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 42211 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 49023 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 73676 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Польща
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 15099 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 28836 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 29851 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 74499 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 77217 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Посланець президента США та зять Трампа провели зустріч з Умєровим у Маямі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять і радник Трампа Джаред Кушнер зустрілися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі. Зустріч відбулася на прохання Віткоффа та Кушнера, які є місцевими жителями Флориди.

Посланець президента США та зять Трампа провели зустріч з Умєровим у Маямі - ЗМІ

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять і радник Трампа Джаред Кушнер у четвер провели у четвер зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Маямі в американському штаті Флорида, повідомляє Miami Herald, пише УНН.

У четвер Віткофф і Кушнер провели зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Маямі

- повідомляє видання.

Високопоставлений чиновник США повідомив, що Віткофф і Кушнер попросили про місце проведення.

"Спеціальний посланець Віткофф і пан Кушнер запросили секретаря Умєрова до Маямі на зустріч, і держсекретар Умеров погодився, - сказав чиновник газеті Miami Herald. - Пан Віткофф і пан Кушнер - місцеві жителі Флориди".

"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів05.12.25, 04:35 • 6892 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида