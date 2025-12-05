Посланник президента США и зять Трампа провели встречу с Умеровым в Майами - СМИ
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер встретились с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами. Встреча состоялась по просьбе Виткоффа и Кушнера, которые являются местными жителями Флориды.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер в четверг провели встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами в американском штате Флорида, сообщает Miami Herald, пишет УНН.
В четверг Уиткофф и Кушнер провели встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами
Высокопоставленный чиновник США сообщил, что Уиткофф и Кушнер запросили место проведения.
"Специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер пригласили секретаря Умерова в Майами на встречу, и госсекретарь Умеров согласился, - сказал чиновник газете Miami Herald. - Господин Уиткофф и господин Кушнер - местные жители Флориды".
