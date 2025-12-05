Посланник президента США и зять Трампа провели встречу с Умеровым в Майами - СМИ

$42.200.13
4 декабря, 20:25 • 13295 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 23621 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 21580 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 37049 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 27982 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 42373 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 22961 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22405 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22587 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 32167 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Популярные новости
Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters4 декабря, 21:23 • 5370 просмотра
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 6526 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель02:35 • 7274 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 13075 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 9086 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 110 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 32912 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 49214 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Брюссель
Польша
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 15156 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 28900 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 29907 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 74549 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 77268 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

Посланник президента США и зять Трампа провели встречу с Умеровым в Майами - СМИ

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер встретились с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами. Встреча состоялась по просьбе Виткоффа и Кушнера, которые являются местными жителями Флориды.

Посланник президента США и зять Трампа провели встречу с Умеровым в Майами - СМИ

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер в четверг провели встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами в американском штате Флорида, сообщает Miami Herald, пишет УНН.

В четверг Уиткофф и Кушнер провели встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами

- сообщает издание.

Высокопоставленный чиновник США сообщил, что Уиткофф и Кушнер запросили место проведения.

"Специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер пригласили секретаря Умерова в Майами на встречу, и госсекретарь Умеров согласился, - сказал чиновник газете Miami Herald. - Господин Уиткофф и господин Кушнер - местные жители Флориды".

"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель05.12.25, 04:35 • 7368 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Соединённые Штаты
Украина
Флорида