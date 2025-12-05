Умєров і Гнатов сьогодні продовжують переговори з представниками США у Маямі - ЗМІ
Київ • УНН
Голова делегації України Рустем Умєров та голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов продовжують переговори з представниками США у Флориді. Президент розгляне їхній звіт та визначить подальші кроки.
Голова делегації України на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров і учасник делегації голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов сьогодні продовжують переговори з представниками США у Флориді, повідомив журналіст DW Міша Комадовський у X, пише УНН.
Умєров і Гнатов продовжують переговори з представниками США у Флориді
"Після конструктивних обговорень минулого вечора делегація сьогодні відновлює роботу в Маямі. Президент розгляне їхній звіт і визначить подальші кроки", – зазначив український чиновник, якого цитує журналіст.
Нагадаємо
За повідомленнями, 4 грудня спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять і радник Трампа Джаред Кушнер уже зустрічалися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі.