Умєров і Гнатов сьогодні продовжують переговори з представниками США у Маямі - ЗМІ

$42.180.02
49.230.00
ukenru
14:41 • 2008 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 18007 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 18621 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 24443 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 37529 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 45977 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 39349 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 67684 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34921 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57875 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.1м/с
82%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 32903 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 18876 перегляди
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto5 грудня, 08:25 • 9816 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго5 грудня, 08:47 • 18962 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 15883 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 15902 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 18009 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 32923 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 67685 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 51606 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Європа
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 6010 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 18896 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 24353 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 38260 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 38316 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Безпілотний літальний апарат

Умєров і Гнатов сьогодні продовжують переговори з представниками США у Маямі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Голова делегації України Рустем Умєров та голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов продовжують переговори з представниками США у Флориді. Президент розгляне їхній звіт та визначить подальші кроки.

Умєров і Гнатов сьогодні продовжують переговори з представниками США у Маямі - ЗМІ

Голова делегації України на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров і учасник делегації голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов сьогодні продовжують переговори з представниками США у Флориді, повідомив журналіст DW Міша Комадовський у X, пише УНН.

Умєров і Гнатов продовжують переговори з представниками США у Флориді

- написав журналіст DW.

"Після конструктивних обговорень минулого вечора делегація сьогодні відновлює роботу в Маямі. Президент розгляне їхній звіт і визначить подальші кроки", – зазначив український чиновник, якого цитує журналіст.

Нагадаємо

За повідомленнями, 4 грудня спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять і радник Трампа Джаред Кушнер уже зустрічалися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
Флорида