На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати
Київ • УНН
Через ворожу атаку рф на об'єкт критичної інфраструктури зупинено рух автотрасою Одеса-Рені. Тимчасово не здійснюється пропуск через пункти пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» та «Старокозаче-Тудора» на українсько-молдовській ділянці.
Унаслідок атаки рф зупинено рух автотрасою Одеса-Рені і тимчасово не здійснюється пропуск через окремі пункти пропуску в Одеській області, повідомили у Державній митній служби України у п'ятницю, пише УНН.
У зв’язку з ворожою атакою російської федерації по об’єкту критичної інфраструктури зупинено рух автотрасою "Одеса - Рені". Внаслідок цього тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспортних засобів через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону в Одеській області. Наразі молдовська сторона повідомила про тимчасове закриття пунктів пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора"
З урахуванням цього у митній службі запропонували "перевізникам та громадянам утримуватися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки та слідкувати за оновленням інформації".
"Водночас для переміщення через державний кордон України пропонуємо скористатися пунктами пропуску на кордоні з Республікою Молдова, розташованими в зонах діяльності Вінницької та Чернівецької митниць", - ідеться у повідомленні.
Для вантажів молдовська сторона пропонується використовувати пункти пропуску "Мамалига - Крива" та "Сокиряни - Окниця".
Для пасажирського переміщення рекомендується використовувати пункти пропуску: "Бронниця-Унгурь"; "Вашківці - Гріменкеуць"; "Россошани - Брічень"; "Кельменці - Ларга".
"Звертаємо увагу, що наразі спостерігається перезавантаження транспортом на пункті пропуску "Могилів Подільський - Отач" та просимо врахувати це під час планування поїздки", - наголосили у митній службі.
"Державна митна служба України працює в штатному режимі, забезпечуючи безперебійний пропуск товарів та транспортних засобів через митний кордон України там, де рух не обмежений. Також Держмитслужба знаходиться в постійному контакті з молдовською стороною з метою синхронізації дій", - підкреслено у повідомленні.
