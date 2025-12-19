$42.340.00
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Через ворожу атаку рф на об'єкт критичної інфраструктури зупинено рух автотрасою Одеса-Рені. Тимчасово не здійснюється пропуск через пункти пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» та «Старокозаче-Тудора» на українсько-молдовській ділянці.

На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати

Унаслідок атаки рф зупинено рух автотрасою Одеса-Рені і тимчасово не здійснюється пропуск через окремі пункти пропуску в Одеській області, повідомили у Державній митній служби України у п'ятницю, пише УНН.

У зв’язку з ворожою атакою російської федерації по об’єкту критичної інфраструктури зупинено рух автотрасою "Одеса - Рені". Внаслідок цього тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспортних засобів через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону в Одеській області. Наразі молдовська сторона повідомила про тимчасове закриття пунктів пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора"

- повідомили у митній службі.

З урахуванням цього у митній службі запропонували "перевізникам та громадянам утримуватися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки та слідкувати за оновленням інформації".

"Водночас для переміщення через державний кордон України пропонуємо скористатися пунктами пропуску на кордоні з Республікою Молдова, розташованими в зонах діяльності Вінницької та Чернівецької митниць", - ідеться у повідомленні.

Для вантажів молдовська сторона пропонується використовувати пункти пропуску "Мамалига - Крива" та "Сокиряни - Окниця".

Для пасажирського переміщення рекомендується використовувати пункти пропуску: "Бронниця-Унгурь"; "Вашківці - Гріменкеуць"; "Россошани - Брічень"; "Кельменці - Ларга".

"Звертаємо увагу, що наразі спостерігається перезавантаження транспортом на пункті пропуску "Могилів Подільський - Отач" та просимо врахувати це під час планування поїздки", - наголосили у митній службі.

"Державна митна служба України працює в штатному режимі, забезпечуючи безперебійний пропуск товарів та транспортних засобів через митний кордон України там, де рух не обмежений. Також Держмитслужба знаходиться в постійному контакті з молдовською стороною з метою синхронізації дій", - підкреслено у повідомленні.

Юлія Шрамко

