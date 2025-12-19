В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать
Киев • УНН
Из-за вражеской атаки рф на объект критической инфраструктуры остановлено движение по автотрассе Одесса-Рени. Временно не осуществляется пропуск через пункты пропуска «Маяки-Удобное-Паланка» и «Староказачье-Тудора» на украинско-молдавском участке.
В результате атаки рф остановлено движение по автотрассе Одесса-Рени и временно не осуществляется пропуск через отдельные пункты пропуска в Одесской области, сообщили в Государственной таможенной службе Украины в пятницу, пишет УНН.
В связи с вражеской атакой российской федерации по объекту критической инфраструктуры остановлено движение по автотрассе "Одесса - Рени". В результате этого временно не осуществляется пропуск граждан и транспортных средств через отдельные пункты пропуска на украинско-молдавском участке государственной границы в Одесской области. В настоящее время молдавская сторона сообщила о временном закрытии пунктов пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" и "Староказачье-Тудора".
С учетом этого в таможенной службе предложили "перевозчикам и гражданам воздерживаться от поездок в этом направлении до стабилизации обстановки и следить за обновлением информации".
"В то же время для перемещения через государственную границу Украины предлагаем воспользоваться пунктами пропуска на границе с Республикой Молдова, расположенными в зонах деятельности Винницкой и Черновицкой таможен", - говорится в сообщении.
Для грузов молдавская сторона предлагает использовать пункты пропуска "Мамалыга - Крива" и "Сокиряны - Окница".
Для пассажирского перемещения рекомендуется использовать пункты пропуска: "Бронница-Унгурь"; "Вашковцы - Грименкеуцы"; "Россошаны - Бричень"; "Кельменцы - Ларга".
"Обращаем внимание, что сейчас наблюдается перегрузка транспортом на пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" и просим учесть это при планировании поездки", - подчеркнули в таможенной службе.
"Государственная таможенная служба Украины работает в штатном режиме, обеспечивая бесперебойный пропуск товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины там, где движение не ограничено. Также Гостаможслужба находится в постоянном контакте с молдавской стороной с целью синхронизации действий", - подчеркнуто в сообщении.
