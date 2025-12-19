Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки

Україна запропонувала Польщі свій досвід у сфері безпеки, зокрема щодо захисту від дронів та у питаннях безпеки на морі. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа, передає УНН.

Україна заявила про готовність поділитися з Польщею досвідом захисту, набутим під час війни.

Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільш сильними можливостями виробництва зброї. Зброя яка є сучасною, яка є ефективною. І я пропоную Польщі весь цей досвід. Ми про це сьогодні говорили з президентом, будемо далі продовжувати ці контакти. Весь цей досвід - ми хочемо бути солідарними в посиленні наших держав, нашого регіону, нашої Європи. Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів - ми знаємо як відбиватись від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має росія, які можуть бути застосовані проти наших сусідів, проти Польщі, проти інших націй