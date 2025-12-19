$42.340.00
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки

Київ • УНН

 • 2098 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність поділитися з Польщею досвідом захисту від дронів та співпрацювати у питаннях морської безпеки. Українська сторона готова надати консультації щодо відбиття всіх типів дронів, а також підтримувати безпековий діалог, враховуючи загрози з Білорусі.

Україна запропонувала Польщі свій досвід у сфері безпеки, зокрема щодо захисту від дронів та у питаннях безпеки на морі. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа, передає УНН.

Деталі

Україна заявила про готовність поділитися з Польщею досвідом захисту, набутим під час війни.

Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільш сильними можливостями виробництва зброї. Зброя яка є сучасною, яка є ефективною. І я пропоную Польщі весь цей досвід. Ми про це сьогодні говорили з президентом, будемо далі продовжувати ці контакти. Весь цей досвід - ми хочемо бути солідарними в посиленні наших держав, нашого регіону, нашої Європи. Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів - ми знаємо як відбиватись від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має росія, які можуть бути застосовані проти наших сусідів, проти Польщі, проти інших націй

- сказав Володимир Зеленський.

Також він заявив про готовність підтримувати безпековий діалог з Польщею з урахуванням загроз з території білорусі. Крім того, було запропоновано співпрацю у сфері морської безпеки.

Ми готові і надалі підтримувати безпековий діалог з Польщею, зважаючи на загрози з території білорусі. Україна може запропонувати також співпрацю у питаннях безпеки на морі. Це важливо, з точки зору польських позицій в Балтійському морі. І я запрошував президента Навроцького відвідати Україну. Ми готові продемонструвати наші виробничі, наші безпекові можливості, які маємо, якими можемо посилити нашу співпрацю

 - наголосив Президент України.

Нагадаємо

Польща почала передислоковувати військову техніку до кордону з білоруссю. На ранкових кадрах можна побачити колони польських військових та транспортних засобів, які активно прямують до кордону.

Алла Кіосак

