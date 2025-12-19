Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности

Украина предложила Польше свой опыт в сфере безопасности, в частности по защите от дронов и в вопросах безопасности на море. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа, передает УНН.

Украина заявила о готовности поделиться с Польшей опытом защиты, приобретенным во время войны.

Сегодня Украина обладает самыми передовыми технологиями защиты жизни людей и самыми сильными возможностями производства оружия. Оружие, которое является современным, которое является эффективным. И я предлагаю Польше весь этот опыт. Мы об этом сегодня говорили с президентом, будем дальше продолжать эти контакты. Весь этот опыт - мы хотим быть солидарными в усилении наших государств, нашего региона, нашей Европы. Украина предлагает Польше консультации по защите от дронов - мы знаем, как отбиваться от каждого из всех существующих типов дронов, которые есть у россии, которые могут быть применены против наших соседей, против Польши, против других наций

Также он заявил о готовности поддерживать диалог по безопасности с Польшей с учетом угроз с территории беларуси. Кроме того, было предложено сотрудничество в сфере морской безопасности.

Мы готовы и в дальнейшем поддерживать диалог по безопасности с Польшей, учитывая угрозы с территории беларуси. Украина может предложить также сотрудничество в вопросах безопасности на море. Это важно, с точки зрения польских позиций в Балтийском море. И я приглашал президента Навроцкого посетить Украину. Мы готовы продемонстрировать наши производственные, наши возможности в сфере безопасности, которые имеем, которыми можем усилить наше сотрудничество