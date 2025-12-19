Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности

$42.340.00
Эксклюзив
11:39 • 2304 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
09:00 • 16626 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 18261 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 18328 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 22085 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 24346 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 20436 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 18828 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21716 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 30880 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
публикации
Эксклюзивы
Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19 декабря, 03:02 • 14461 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 19704 просмотра
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 6188 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 11345 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 4230 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 2304 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 4312 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 16626 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 45445 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 35532 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 53842 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 36183 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 34880 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 41331 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 46369 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности поделиться с Польшей опытом защиты от дронов и сотрудничать в вопросах морской безопасности. Украинская сторона готова предоставить консультации по отражению всех типов дронов, а также поддерживать диалог по безопасности, учитывая угрозы из беларуси.

Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности

Украина предложила Польше свой опыт в сфере безопасности, в частности по защите от дронов и в вопросах безопасности на море. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа, передает УНН.

Детали

Украина заявила о готовности поделиться с Польшей опытом защиты, приобретенным во время войны.

Сегодня Украина обладает самыми передовыми технологиями защиты жизни людей и самыми сильными возможностями производства оружия. Оружие, которое является современным, которое является эффективным. И я предлагаю Польше весь этот опыт. Мы об этом сегодня говорили с президентом, будем дальше продолжать эти контакты. Весь этот опыт - мы хотим быть солидарными в усилении наших государств, нашего региона, нашей Европы. Украина предлагает Польше консультации по защите от дронов - мы знаем, как отбиваться от каждого из всех существующих типов дронов, которые есть у россии, которые могут быть применены против наших соседей, против Польши, против других наций

- сказал Владимир Зеленский.

Также он заявил о готовности поддерживать диалог по безопасности с Польшей с учетом угроз с территории беларуси. Кроме того, было предложено сотрудничество в сфере морской безопасности.

Мы готовы и в дальнейшем поддерживать диалог по безопасности с Польшей, учитывая угрозы с территории беларуси. Украина может предложить также сотрудничество в вопросах безопасности на море. Это важно, с точки зрения польских позиций в Балтийском море. И я приглашал президента Навроцкого посетить Украину. Мы готовы продемонстрировать наши производственные, наши возможности в сфере безопасности, которые имеем, которыми можем усилить наше сотрудничество

 - подчеркнул Президент Украины.

Напомним

Польша начала передислоцировать военную технику к границе с беларусью. На утренних кадрах можно увидеть колонны польских военных и транспортных средств, активно направляющихся к границе.

Алла Киосак

