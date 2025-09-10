Польща почала перекидати війська до кордону з білоруссю - ЗМІ
Київ • УНН
Польща розпочала передислокацію військової техніки до білоруського кордону. Це посилення безпеки перед спільними російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025".
Польща почала передислоковувати військову техніку до кордону з білоруссю. На ранкових кадрах можна побачити колони польських військових та транспортних засобів, які активно прямують до кордону, повідомляє News.Az з посиланням на польський телеканал, пише УНН.
Деталі
Колона польської військової техніки прямує до білоруського кордону. Ранкові кадри показують активний рух польських військ, включаючи колони, які рухаються до кордону з білоруссю
Зазначається, що таким чином Польща посилює безпеку на кордоні напередодні запланованих спільних військових навчань "Захід-2025" між росією та білоруссю.
Довідково
"Захід-2025" - це заплановані спільні російсько-білоруські стратегічні військові навчання, які відбудуться в білорусі з 12 по 16 вересня 2025 року. білорусь заявила, що навчання перевірять оборонну готовність союзної держави. Основні заходи будуть проведені на центральних полігонах поблизу борисова. Також відбудеться взаємне переміщення підрозділів між двома державами. Це будуть перші навчання "Захід" з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
Навчання "Захід-2025" включають імітацію застосування ядерної зброї та випробування сучасних гіперзвукових ракет, що викликає серйозні занепокоєння щодо безпеки в Польщі та сусідніх країнах НАТО, таких як Литва, Латвія та Естонія. Реакція Польщі також передбачає закриття більшості прикордонних переходів та посилення військової готовності, а також участь військ НАТО в оборонних навчаннях у Польщі.
Доповнення
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Польські ЗМІ стверджують, що дронів, які залетіли у повітряний простір Польщі, ймовірно, було 23.
У ніч на середу російський безпілотник врізався в житловий будинок у селищі Вирики, що у Володавському повіті Люблінського воєводства.