Польша начала перебрасывать войска к границе с беларусью - СМИ
Киев • УНН
Польша начала передислокацию военной техники к белорусской границе. Это усиление безопасности перед совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025".
Польша начала передислоцировать военную технику к границе с беларусью. На утренних кадрах можно увидеть колонны польских военных и транспортных средств, активно направляющихся к границе, сообщает News.Az со ссылкой на польский телеканал, пишет УНН.
Детали
Колонна польской военной техники направляется к белорусской границе. Утренние кадры показывают активное движение польских войск, включая колонны, которые движутся к границе с беларусью.
Отмечается, что таким образом Польша усиливает безопасность на границе накануне запланированных совместных военных учений "Запад-2025" между россией и беларусью.
Справка
"Запад-2025" - это запланированные совместные российско-белорусские стратегические военные учения, которые состоятся в беларуси с 12 по 16 сентября 2025 года. беларусь заявила, что учения проверят оборонную готовность союзного государства. Основные мероприятия будут проведены на центральных полигонах вблизи борисова. Также состоится взаимное перемещение подразделений между двумя государствами. Это будут первые учения "Запад" с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.
Учения "Запад-2025" включают имитацию применения ядерного оружия и испытания современных гиперзвуковых ракет, что вызывает серьезные опасения относительно безопасности в Польше и соседних странах НАТО, таких как Литва, Латвия и Эстония. Реакция Польши также предусматривает закрытие большинства пограничных переходов и усиление военной готовности, а также участие войск НАТО в оборонительных учениях в Польше.
Дополнение
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Польские СМИ утверждают, что дронов, залетевших в воздушное пространство Польши, вероятно, было 23.
В ночь на среду российский беспилотник врезался в жилой дом в поселке Вырыки, что в Володавском повяте Люблинского воеводства.