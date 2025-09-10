Польша начала перебрасывать войска к границе с беларусью - СМИ

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10:41 • 3364 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 14400 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 17888 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 16239 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 23264 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 18341 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 44650 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 88824 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 74312 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83734 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
46%
756мм
Популярные новости
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 24942 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 52128 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 16321 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto06:04 • 22296 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 15548 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 3342 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 6908 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 14387 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 17880 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 88814 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 58242 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 53610 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 50817 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 119715 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 74796 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Польша начала перебрасывать войска к границе с беларусью - СМИ

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Польша начала передислокацию военной техники к белорусской границе. Это усиление безопасности перед совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025".

Польша начала перебрасывать войска к границе с беларусью - СМИ

Польша начала передислоцировать военную технику к границе с беларусью. На утренних кадрах можно увидеть колонны польских военных и транспортных средств, активно направляющихся к границе, сообщает News.Az со ссылкой на польский телеканал, пишет УНН.

Детали

Колонна польской военной техники направляется к белорусской границе. Утренние кадры показывают активное движение польских войск, включая колонны, которые движутся к границе с беларусью.

- сообщает телеканал.

Отмечается, что таким образом Польша усиливает безопасность на границе накануне запланированных совместных военных учений "Запад-2025" между россией и беларусью.

Справка

"Запад-2025" - это запланированные совместные российско-белорусские стратегические военные учения, которые состоятся в беларуси с 12 по 16 сентября 2025 года. беларусь заявила, что учения проверят оборонную готовность союзного государства. Основные мероприятия будут проведены на центральных полигонах вблизи борисова. Также состоится взаимное перемещение подразделений между двумя государствами. Это будут первые учения "Запад" с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Учения "Запад-2025" включают имитацию применения ядерного оружия и испытания современных гиперзвуковых ракет, что вызывает серьезные опасения относительно безопасности в Польше и соседних странах НАТО, таких как Литва, Латвия и Эстония. Реакция Польши также предусматривает закрытие большинства пограничных переходов и усиление военной готовности, а также участие войск НАТО в оборонительных учениях в Польше.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Польские СМИ утверждают, что дронов, залетевших в воздушное пространство Польши, вероятно, было 23.

В ночь на среду российский беспилотник врезался в жилой дом в поселке Вырыки, что в Володавском повяте Люблинского воеводства.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Латвия
НАТО
Литва
Дональд Туск
Эстония
Украина
Польша