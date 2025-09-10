$41.120.13
08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Туск заявляє, що на територію Польщі залетіло 19 російських дронів: ЗМІ називають більшу цифру

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір країни, тоді як ЗМІ повідомляють про 23. Президент скликає Раду національної безпеки.

Туск заявляє, що на територію Польщі залетіло 19 російських дронів: ЗМІ називають більшу цифру

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Польські ЗМІ стверджують, що дронів, які залетіли у повітряний простір Польщі, ймовірно, було 23, передає УНН.

Деталі

Як заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, за ніч було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі і що значна частина дронів залетіла з білорусі.

За його словами, ймовірно, що чотири дрони були збиті.

Водночас польські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що дронів, які залетіли у повітряний простір Польщі, ймовірно, було 23.

"Деякі з них були збиті. Ймовірно, це були об'єкти, які могли завдати шкоди під час падіння. Для їх збиття використовувалися бойові літаки. Відомо, що в операції брали участь голландські F-35, які прибули до Польщі 1 вересня і мали залишатися там до кінця року. Польські ВПС мають отримати перший такий літак наприкінці наступного року. Військові поки що не оголосили, чи були задіяні також польські F-16", - пише Rzeczpospolita.

Тим часом Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що скликає засідання Ради національної безпеки протягом 48 годин.

"Новина про те, що ми отримаємо повну інформацію про те, що сталося в Польщі, протягом 48 годин, спонукала мене прийняти рішення скликати Раду національної безпеки протягом 48 годин", - сказав Навроцький.

Нагадаємо

У ніч на середу російський безпілотник врізався в житловий будинок у селищі Вирики, що у Володавському повіті Люблінського воєводства.

У Повітряних Силах ЗСУ звітували, що щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду в середу назвав порушення повітряного простору російськими безпілотниками "масштабною провокацією".

10.09.25, 11:33

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дональд Туск
Україна
F-16 Fighting Falcon
Польща