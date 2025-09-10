Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль

$41.250.03
48.380.22
uk
02:37 • 18170 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 28833 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 63050 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 62958 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 67357 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 32193 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 56076 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 96492 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63853 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38985 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
74%
755мм
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 25383 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 33551 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 25503 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42 • 25664 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 35802 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 63052 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 41613 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 67358 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 66151 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 96492 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 48526 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 45146 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 43062 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 112120 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 67734 перегляди
Актуальне
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль; постраждалих немає. Інцидент стався під час нічної атаки рф на Україну, частина дронів порушила повітряний простір Польщі.

Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль

У ніч на середу російський безпілотник врізався в житловий будинок у селищі Вирики, що у Володавському повіті Люблінського воєводства. Про інцидент повідомляє Polsat News із посиланням на місцеву поліцію, пише УНН.

Деталі

За словами заступника інспектора Анджея Фійолка, уламки дрона пошкодили дах будівлі та автомобіль, припаркований на подвір’ї. На щастя, серед мешканців немає постраждалих. На місці події працюють представники влади та правоохоронці, які фіксують масштаби збитків.

У місті Вирики стався інцидент, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю , чи це були уламки дрона

– заявив мер Володавського повіту Маріуш Занько.

За свідченнями місцевих жителів, перед інцидентом було чути вибух та помічено польські винищувачі. Посадовець наголосив, що ситуація викликала значне занепокоєння серед громади.

Центр урядової безпеки Польщі опублікував попередження для мешканців Люблінського, Підкарпатського та Підляського воєводств із закликом негайно повідомляти про будь-які помічені дрони.

Інцидент стався на тлі масштабної нічної атаки рф по Україні, під час якої частина безпілотників порушила повітряний простір Польщі. Оперативне командування Збройних сил назвало це прямим актом агресії, що створює загрозу безпеці польських громадян.

Нагадаємо

Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня. Тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА, громадян закликають не чіпати невідомі об'єкти.

Польща заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА. 

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Дональд Туск
Україна
Польща