Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль

У ніч на середу російський безпілотник врізався в житловий будинок у селищі Вирики, що у Володавському повіті Люблінського воєводства. Про інцидент повідомляє Polsat News із посиланням на місцеву поліцію, пише УНН.

Деталі

За словами заступника інспектора Анджея Фійолка, уламки дрона пошкодили дах будівлі та автомобіль, припаркований на подвір’ї. На щастя, серед мешканців немає постраждалих. На місці події працюють представники влади та правоохоронці, які фіксують масштаби збитків.

У місті Вирики стався інцидент, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю , чи це були уламки дрона – заявив мер Володавського повіту Маріуш Занько.

За свідченнями місцевих жителів, перед інцидентом було чути вибух та помічено польські винищувачі. Посадовець наголосив, що ситуація викликала значне занепокоєння серед громади.

Центр урядової безпеки Польщі опублікував попередження для мешканців Люблінського, Підкарпатського та Підляського воєводств із закликом негайно повідомляти про будь-які помічені дрони.

Інцидент стався на тлі масштабної нічної атаки рф по Україні, під час якої частина безпілотників порушила повітряний простір Польщі. Оперативне командування Збройних сил назвало це прямим актом агресії, що створює загрозу безпеці польських громадян.

Нагадаємо

Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня. Тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА, громадян закликають не чіпати невідомі об'єкти.

Польща заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.