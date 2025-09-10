Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены

В ночь на среду российский беспилотник врезался в жилой дом в поселке Вырики, что в Володавском уезде Люблинского воеводства. Об инциденте сообщает Polsat News со ссылкой на местную полицию, пишет УНН.

Детали

По словам заместителя инспектора Анджея Фийолка, обломки дрона повредили крышу здания и автомобиль, припаркованный во дворе. К счастью, среди жителей нет пострадавших. На месте происшествия работают представители власти и правоохранители, которые фиксируют масштабы ущерба.

В городе Вырики произошел инцидент, в результате которого был поврежден жилой дом. Мы еще не знаем точных деталей; мы не знаем, был ли это сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона – заявил мэр Володавского уезда Мариуш Занько.

По свидетельствам местных жителей, перед инцидентом был слышен взрыв и замечены польские истребители. Чиновник подчеркнул, что ситуация вызвала значительное беспокойство среди общины.

Центр правительственной безопасности Польши опубликовал предупреждение для жителей Люблинского, Подкарпатского и Подляского воеводств с призывом немедленно сообщать о любых замеченных дронах.

Инцидент произошел на фоне масштабной ночной атаки рф по Украине, во время которой часть беспилотников нарушила воздушное пространство Польши. Оперативное командование Вооруженных сил назвало это прямым актом агрессии, что создает угрозу безопасности польских граждан

Напомним

Польша завершила операцию в воздушном пространстве после вторжения российских беспилотников в ночь на 10 сентября. Продолжаются поиски мест возможных падений БПЛА, граждан призывают не трогать неизвестные объекты.

Польша заявила о сбитии российских дронов, которые нарушили ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Оно состоится в 9:00 по киевскому времени.