У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 13914 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 18227 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 48885 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 55448 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 54769 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 29416 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 53906 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 89267 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63564 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38730 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
72%
755мм
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 19545 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 26697 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 19090 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo00:42 • 19010 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 29272 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 48837 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 34451 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 54727 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 59081 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 89243 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 43124 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 40193 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 38488 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 107736 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 63594 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk

У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Польща заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни

Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили повітряний простір країни під час масованої атаки на Україну у ніч на 10 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Повідомляється, що це перший випадок, коли країна-член НАТО збила російські безпілотники. Зазначається, що подібний інцидент може стати серйозною провокацією для Європи та НАТО.

Водночас стало відомо, що о 5:40 за місцевим часом (о 6:40 за київським часом - ред.) знайшли перший зі збитих польською армією російських безпілотників. Про це повідомила поліція Люблінського воєводства.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.

Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни.

Водночас резервісти Військ територіальної оборони можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 10 воєводствах країни.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
НАТО
Європа
Дональд Туск
Україна
Польща