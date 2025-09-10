У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни
Київ • УНН
Польща заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили повітряний простір країни під час масованої атаки на Україну у ніч на 10 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Повідомляється, що це перший випадок, коли країна-член НАТО збила російські безпілотники. Зазначається, що подібний інцидент може стати серйозною провокацією для Європи та НАТО.
Водночас стало відомо, що о 5:40 за місцевим часом (о 6:40 за київським часом - ред.) знайшли перший зі збитих польською армією російських безпілотників. Про це повідомила поліція Люблінського воєводства.
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.
Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни.
Водночас резервісти Військ територіальної оборони можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 10 воєводствах країни.