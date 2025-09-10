В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны

Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших воздушное пространство страны во время массированной атаки на Украину в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Сообщается, что это первый случай, когда страна-член НАТО сбила российские беспилотники. Отмечается, что подобный инцидент может стать серьезной провокацией для Европы и НАТО.

В то же время стало известно, что в 5:40 по местному времени (в 6:40 по киевскому времени - ред.) нашли первый из сбитых польской армией российских беспилотников. Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

Глава правительства страны Дональд Туск подтвердил информацию об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны.

В то же время резервисты Войск территориальной обороны могут получить повестку для ускоренной явки в 10 воеводствах страны.