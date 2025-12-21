Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину

Американський актор Джеймс Ренсон, відомий за ролями у культових горорах та кримінальних драмах, пішов із життя. Його тіло знайшли 19 грудня у Лос-Анджелесі. Судмедексперти підтвердили, що причиною смерті став суїцид. Про це повідомляє People, пише УНН.

За даними офісу медичного експерта округу Лос-Анджелес, актора знайшли мертвим у господарській будівлі поблизу його будинку. Лише за кілька днів до трагедії дружина Ренсона, Джеймі Макфі, опублікувала у соцмережах заклик підтримати Національний альянс із психічних захворювань (NAMI). У актора залишилося двоє дітей.

Останньою роботою Ренсона стала роль у фільмі "Чорний телефон 2", прем'єра якого запланована найближчим часом, а також поява у другому сезоні серіалу "Покерфейс".

Джеймс Ренсон здобув широку популярність завдяки ролі Зіггі Соботки у другому сезоні серіалу "Дроти" (The Wire). Пізніше він став "обличчям" сучасних жахів, знявшись у дилогії "Сіністер" та зігравши дорослого Едді Каспбрака у блокбастері "Воно: Частина друга".

У 2021 році актор публічно зізнався, що в дитинстві став жертвою сексуального насильства з боку репетитора. Ренсон відкрито говорив, що ця травма роками провокувала його на боротьбу з наркотичною залежністю та депресією.

Коли дитина отримує такий досвід світу, вона починає бачити себе такою, яку неможливо любити чи врятувати