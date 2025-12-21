Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину

$42.340.00
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 13029 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 23080 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 24565 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 38837 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 66265 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 72415 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44081 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37375 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 39251 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Популярнi новини
Тисячі людей зібралися на пляжі в Сіднеї, щоб вшанувати пам'ять жертв нападу на єврейський фестиваль21 грудня, 11:51 • 5144 перегляди
20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у ПокровськуVideo21 грудня, 12:02 • 4818 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto21 грудня, 13:13 • 13301 перегляди
У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає21 грудня, 13:14 • 6604 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 15815 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 15844 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 40048 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 72415 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 110798 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 80947 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Кіпер
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Румунія
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 15914 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 17960 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 30245 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 51668 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 35926 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Актор Джеймс Ренсон, відомий за ролями у фільмах жахів, помер 19 грудня у Лос-Анджелесі у віці 46 років. Судмедексперти підтвердили, що причиною смерті стало самогубство.

Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину

Американський актор Джеймс Ренсон, відомий за ролями у культових горорах та кримінальних драмах, пішов із життя. Його тіло знайшли 19 грудня у Лос-Анджелесі. Судмедексперти підтвердили, що причиною смерті став суїцид. Про це повідомляє People, пише УНН.

Деталі

За даними офісу медичного експерта округу Лос-Анджелес, актора знайшли мертвим у господарській будівлі поблизу його будинку. Лише за кілька днів до трагедії дружина Ренсона, Джеймі Макфі, опублікувала у соцмережах заклик підтримати Національний альянс із психічних захворювань (NAMI). У актора залишилося двоє дітей.

Похорон Степана Гіги у Львові: тисячі людей прийшли попрощатися з Народним артистом України15.12.25, 16:55 • 3404 перегляди

Останньою роботою Ренсона стала роль у фільмі "Чорний телефон 2", прем'єра якого запланована найближчим часом, а також поява у другому сезоні серіалу "Покерфейс".

Кар’єра та особиста боротьба

Джеймс Ренсон здобув широку популярність завдяки ролі Зіггі Соботки у другому сезоні серіалу "Дроти" (The Wire). Пізніше він став "обличчям" сучасних жахів, знявшись у дилогії "Сіністер" та зігравши дорослого Едді Каспбрака у блокбастері "Воно: Частина друга".

У 2021 році актор публічно зізнався, що в дитинстві став жертвою сексуального насильства з боку репетитора. Ренсон відкрито говорив, що ця травма роками провокувала його на боротьбу з наркотичною залежністю та депресією.

Коли дитина отримує такий досвід світу, вона починає бачити себе такою, яку неможливо любити чи врятувати 

– писав актор у своїх мемуарах у соцмережах, пояснюючи свій важкий шлях до тверезості та психологічного відновлення.

Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15.12.25, 06:45 • 28080 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Режисер
Соціальна мережа
Фільм
Серіали