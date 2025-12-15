Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями

Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина Мішель були знайдені мертвими у своєму будинку в Лос-Анджелесі 14 грудня. Подружжя отримало колоті поранення, що вказує на ймовірне вбивство.

У неділю, 14 грудня тіла голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель знайшли в будинку режисера в Лос-Анджелесі, у подружжя були колоті поранення. Про це інформує видання People, передає УНН. Деталі Зазначається, що 14 грудня у своєму будинку в Брентвуді, штат Каліфорнія, Роб Райнер та його дружина Мішель були знайдені мертвими, ймовірно, внаслідок вбивства. Обидва отримали поранення, характерні для нападу з ножем. Наразі проводиться розслідування. - пише видання. Подружжя Райнер було одружене з 1989 року. Райнер здобув популярність завдяки стрічкам "Поки не зіграв у ящик" та "Декілька хороших хлопців". У 2013 році він зіграв батька головного персонажа у фільмі "Вовк з Уолл-стріт". Нагадаємо Пітер Грін, актор, відомий за фільмами "Кримінальне чтиво" та "Маска", помер у віці 60 років. Гріна знайшли мертвим у його квартирі на Нижньому Іст-Сайді, повідомив менеджер Грегг Едвардс. Він не розкрив причину смерті. Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава