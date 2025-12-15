Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями
Київ • УНН
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина Мішель були знайдені мертвими у своєму будинку в Лос-Анджелесі 14 грудня. Подружжя отримало колоті поранення, що вказує на ймовірне вбивство.
У неділю, 14 грудня тіла голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель знайшли в будинку режисера в Лос-Анджелесі, у подружжя були колоті поранення. Про це інформує видання People, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 14 грудня у своєму будинку в Брентвуді, штат Каліфорнія, Роб Райнер та його дружина Мішель були знайдені мертвими, ймовірно, внаслідок вбивства.
Обидва отримали поранення, характерні для нападу з ножем. Наразі проводиться розслідування.
Подружжя Райнер було одружене з 1989 року.
Райнер здобув популярність завдяки стрічкам "Поки не зіграв у ящик" та "Декілька хороших хлопців". У 2013 році він зіграв батька головного персонажа у фільмі "Вовк з Уолл-стріт".
Нагадаємо
Пітер Грін, актор, відомий за фільмами "Кримінальне чтиво" та "Маска", помер у віці 60 років. Гріна знайшли мертвим у його квартирі на Нижньому Іст-Сайді, повідомив менеджер Грегг Едвардс. Він не розкрив причину смерті.
Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава05.12.25, 11:04 • 13698 переглядiв