14 грудня, 21:34 • 10070 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 16672 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 16478 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 26121 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 33641 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 49038 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 74390 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51031 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 47075 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 38627 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина Мішель були знайдені мертвими у своєму будинку в Лос-Анджелесі 14 грудня. Подружжя отримало колоті поранення, що вказує на ймовірне вбивство.

Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями

У неділю, 14 грудня тіла голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель знайшли в будинку режисера в Лос-Анджелесі, у подружжя були колоті поранення. Про це інформує видання People, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 14 грудня у своєму будинку в Брентвуді, штат Каліфорнія, Роб Райнер та його дружина Мішель були знайдені мертвими, ймовірно, внаслідок вбивства. 

Обидва отримали поранення, характерні для нападу з ножем. Наразі проводиться розслідування.

- пише видання.

Подружжя Райнер було одружене з 1989 року.

Райнер здобув популярність завдяки стрічкам "Поки не зіграв у ящик" та "Декілька хороших хлопців". У 2013 році він зіграв батька головного персонажа у фільмі "Вовк з Уолл-стріт".

Нагадаємо

Пітер Грін, актор, відомий за фільмами "Кримінальне чтиво" та "Маска", помер у віці 60 років. Гріна знайшли мертвим у його квартирі на Нижньому Іст-Сайді, повідомив менеджер Грегг Едвардс. Він не розкрив причину смерті.

Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава05.12.25, 11:04 • 13698 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Режисер
Фільм
Каліфорнія
Лос-Анджелес