Відомий за фільмами "Кримінальне чтиво" та "Маска" актор Пітер Грін помер у віці 60 років
Київ • УНН
Пітер Грін, актор, відомий за фільмами «Кримінальне чтиво» та «Маска», помер у віці 60 років.
Пітер Грін, актор, відомий за роль лиходіїв та злочинців, зокрема за роллю Зеда у фільмі "Кримінальне чтиво", помер у своєму будинку в Нью-Йорку в п'ятницю, підтвердив його менеджер. Йому було 60 років, пише УНН з посиланням на NBC News.
Деталі
Гріна знайшли мертвим у його квартирі на Нижньому Іст-Сайді, повідомив менеджер Грегг Едвардс. Він не розкрив причину смерті.
Він зіграв персонажа Зеда, садиста-ґвалтівника-охоронця у фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" 1994 року, а також був відомий роллю лиходія Доріана у фільмі Джима Керрі "Маска", також 1994 року.
"Ніхто не грав лиходія краще, ніж Пітер, – сказав Едвардс у телефонному інтерв'ю. - Але в нього також була, знаєте, ніжна сторона, яку більшість людей ніколи не бачила, і серце, велике, як золото".
Едвардс сказав, що йому сказали, що в квартирі грала музика понад 24 години, і це спонукало до перевірки стану актора. Едвардс сказав, що розмовляв з Гріном на початку цього тижня.
Грін народився в Монтклері, штат Нью-Джерсі, 8 жовтня 1965 року. Він почав зніматися у свої 20 років, живучи в Нью-Йорку, згідно з його біографією на веб-сайті IMDB. Едвардс сказав, що у Гріна залишилися сестра та брат.