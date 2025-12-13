Відомий за фільмами "Кримінальне чтиво" та "Маска" актор Пітер Грін помер у віці 60 років

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
11:00 • 2088 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 4820 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 6282 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 8798 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 3980 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 5176 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16268 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 31332 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 38087 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 33344 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.3м/с
57%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа13 грудня, 02:28 • 14597 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto13 грудня, 02:48 • 20850 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 21880 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 17998 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 12289 перегляди
Публікації
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 12312 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 28625 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 50331 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 46542 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 56672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Білл Клінтон
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Велика Британія
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 300 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 500 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 6142 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 46542 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 31152 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
COVID-19
Гриби

Відомий за фільмами "Кримінальне чтиво" та "Маска" актор Пітер Грін помер у віці 60 років

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Пітер Грін, актор, відомий за фільмами «Кримінальне чтиво» та «Маска», помер у віці 60 років.

Відомий за фільмами "Кримінальне чтиво" та "Маска" актор Пітер Грін помер у віці 60 років

Пітер Грін, актор, відомий за роль лиходіїв та злочинців, зокрема за роллю Зеда у фільмі "Кримінальне чтиво", помер у своєму будинку в Нью-Йорку в п'ятницю, підтвердив його менеджер. Йому було 60 років, пише УНН з посиланням на  NBC News.

Деталі

Гріна знайшли мертвим у його квартирі на Нижньому Іст-Сайді, повідомив менеджер Грегг Едвардс. Він не розкрив причину смерті.

Він зіграв персонажа Зеда, садиста-ґвалтівника-охоронця у фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" 1994 року, а також був відомий роллю лиходія Доріана у фільмі Джима Керрі "Маска", також 1994 року.

"Ніхто не грав лиходія краще, ніж Пітер, – сказав Едвардс у телефонному інтерв'ю. - Але в нього також була, знаєте, ніжна сторона, яку більшість людей ніколи не бачила, і серце, велике, як золото".

Едвардс сказав, що йому сказали, що в квартирі грала музика понад 24 години, і це спонукало до перевірки стану актора. Едвардс сказав, що розмовляв з Гріном на початку цього тижня.

Грін народився в Монтклері, штат Нью-Джерсі, 8 жовтня 1965 року. Він почав зніматися у свої 20 років, живучи в Нью-Йорку, згідно з його біографією на веб-сайті IMDB. Едвардс сказав, що у Гріна залишилися сестра та брат.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Режисер
Фільм
Нью-Йорк