У Німеччині пропонують повертати придатних до служби українців на батьківщину

Німецька партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) ініціює посилення міграційних правил для українських біженців. Зокрема, пропонується відправляти чоловіків, які придатні до військової служби, назад до України для захисту держави. Про це повідомляє видання Münchner Merkur, пише УНН.

Деталі

Згідно з проєктом рішення для зимової наради партії в монастирі Зеон, ХСС виступає за автоматичну втрату статусу захисту для тих біженців, які здійснюють поїздки на батьківщину. На думку політиків, такі візити спростовують реальну потребу особи у притулку.

Керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн прямо закликав до повернення придатних до служби українців. Він зазначив, що ці громадяни мають "зробити свій внесок в оборону своєї країни".

Фінансові зобов'язання та використання активів

Окрім питань мобілізації, ХСС наполягає на зміні правил фінансування перебування українців у Німеччині. Партія пропонує залучати особисті кошти та активи біженців для покриття витрат на їхнє проживання.

Зокрема, документ передбачає, що для українців, які прибудуть до країни з квітня 2025 року, діятиме норма про використання їхніх можливих активів як компенсації за перебування в Німеччині. ХСС також вимагає, щоб усі шукачі притулку брали фінансову участь у витратах держави на їхнє утримання.

