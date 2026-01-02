$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
У Німеччині пропонують повертати придатних до служби українців на батьківщину

Київ • УНН

Німецька партія ХСС пропонує відправляти чоловіків, придатних до військової служби, назад до України. Також пропонується залучати особисті кошти та активи біженців для покриття витрат на їхнє проживання.

У Німеччині пропонують повертати придатних до служби українців на батьківщину

Німецька партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) ініціює посилення міграційних правил для українських біженців. Зокрема, пропонується відправляти чоловіків, які придатні до військової служби, назад до України для захисту держави. Про це повідомляє видання Münchner Merkur, пише УНН.

Деталі

Згідно з проєктом рішення для зимової наради партії в монастирі Зеон, ХСС виступає за автоматичну втрату статусу захисту для тих біженців, які здійснюють поїздки на батьківщину. На думку політиків, такі візити спростовують реальну потребу особи у притулку.

Грузія продовжила безкоштовне медичне обслуговування для українців до 2026 року27.12.25, 14:25 • 5817 переглядiв

Керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн прямо закликав до повернення придатних до служби українців. Він зазначив, що ці громадяни мають "зробити свій внесок в оборону своєї країни".

Фінансові зобов'язання та використання активів

Окрім питань мобілізації, ХСС наполягає на зміні правил фінансування перебування українців у Німеччині. Партія пропонує залучати особисті кошти та активи біженців для покриття витрат на їхнє проживання.

Зокрема, документ передбачає, що для українців, які прибудуть до країни з квітня 2025 року, діятиме норма про використання їхніх можливих активів як компенсації за перебування в Німеччині. ХСС також вимагає, щоб усі шукачі притулку брали фінансову участь у витратах держави на їхнє утримання.

Швейцарія депортувала вже близько 100 українців: багатодітну родину з Харкова змушують виїхати до Литви – Le Temps23.12.25, 16:06 • 3238 переглядiв

Степан Гафтко

