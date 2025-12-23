Швейцарія депортувала вже близько 100 українців: багатодітну родину з Харкова змушують виїхати до Литви – Le Temps
Київ • УНН
Швейцарія депортувала близько 100 українських біженців, включаючи багатодітну родину Богачуків з Харкова, якій відмовили у статусі захисту S через попереднє перебування у Литві. Міграційна служба Швейцарії вимагає від них терміново залишити країну, попри два роки життя в Женеві та адаптацію дітей до місцевих шкіл.
Видання Le Temps повідомляє, що з початку повномасштабної війни Швейцарія вже депортувала до інших країн близько сотні українських біженців. Новим резонансним випадком стала історія родини художників Олени та Олександра Богачуків із Харкова. Попри два роки життя в Женеві та чотирьох дітей, які адаптувалися до місцевих шкіл, влада вимагає від них терміново залишити країну та виїхати до Литви. Про це пише УНН.
Деталі
Міграційна служба Швейцарії (SEM) відмовила родині у статусі захисту S, оскільки на початку вторгнення вони перебували в Литві протягом двадцяти днів. Згідно з позицією SEM, яку в січні 2025 року підтримав Федеральний адміністративний суд, відповідальність за прихисток українців несе саме Вільнюс.
Євросоюз ухвалить закон про центри прийому біженців у третіх країнах18.12.25, 23:44 • 4330 переглядiв
Поліція вже провела з подружжям "процедуру повернення", попередивши, що за відсутності добровільного виїзду їх заберуть на світанку та примусово посадять на літак.
Відмінність швейцарських правил від норм ЄС
За даними Le Temps, підхід Швейцарії є специфічним. Країни Євросоюзу у спільній декларації зобов’язалися не застосовувати норму про обов’язкове повернення біженців до країни першої реєстрації. Наприклад, Німеччина та Франція дозволяють українцям отримувати захист навіть після перебування в інших державах. Натомість Швейцарія дотримується жорсткого правила: якщо особа вже зареєструвалася в іншій безпечній країні, вона не може розрахувати на статус у Конфедерації.
Останній шанс на притулок
Харків’яни намагаються оскаржити рішення, оскільки не мають жодних зв’язків із Литвою та не знають мови. Повернення до рідного Харкова також неможливе через постійні обстріли та зруйновану інфраструктуру міста. В останній спробі уникнути депортації родина Богачуків подала заяву про надання притулку, рішення за якою наразі очікується.
"Навчіть свою доньку розмовляти польською": ставлення до українці у Польщі погіршується - The Guardian22.12.25, 17:18 • 2938 переглядiв