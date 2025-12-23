Швейцарія депортувала вже близько 100 українців: багатодітну родину з Харкова змушують виїхати до Литви – Le Temps

$42.150.10
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 11069 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 14543 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 11120 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 14003 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20626 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36698 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52365 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 81379 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44811 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW23 грудня, 04:30 • 7864 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 32897 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 17579 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 11442 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 6912 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 10946 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 14543 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 81379 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 60871 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 89253 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 6928 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 11453 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 21850 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 24195 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 46676 перегляди
Швейцарія депортувала вже близько 100 українців: багатодітну родину з Харкова змушують виїхати до Литви – Le Temps

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Швейцарія депортувала близько 100 українських біженців, включаючи багатодітну родину Богачуків з Харкова, якій відмовили у статусі захисту S через попереднє перебування у Литві. Міграційна служба Швейцарії вимагає від них терміново залишити країну, попри два роки життя в Женеві та адаптацію дітей до місцевих шкіл.

Швейцарія депортувала вже близько 100 українців: багатодітну родину з Харкова змушують виїхати до Литви – Le Temps
Фото: David Wagnieres / Le Temps

Видання Le Temps повідомляє, що з початку повномасштабної війни Швейцарія вже депортувала до інших країн близько сотні українських біженців. Новим резонансним випадком стала історія родини художників Олени та Олександра Богачуків із Харкова. Попри два роки життя в Женеві та чотирьох дітей, які адаптувалися до місцевих шкіл, влада вимагає від них терміново залишити країну та виїхати до Литви. Про це пише УНН.

Деталі

Міграційна служба Швейцарії (SEM) відмовила родині у статусі захисту S, оскільки на початку вторгнення вони перебували в Литві протягом двадцяти днів. Згідно з позицією SEM, яку в січні 2025 року підтримав Федеральний адміністративний суд, відповідальність за прихисток українців несе саме Вільнюс. 

Євросоюз ухвалить закон про центри прийому біженців у третіх країнах18.12.25, 23:44 • 4330 переглядiв

Поліція вже провела з подружжям "процедуру повернення", попередивши, що за відсутності добровільного виїзду їх заберуть на світанку та примусово посадять на літак.

Відмінність швейцарських правил від норм ЄС

За даними Le Temps, підхід Швейцарії є специфічним. Країни Євросоюзу у спільній декларації зобов’язалися не застосовувати норму про обов’язкове повернення біженців до країни першої реєстрації. Наприклад, Німеччина та Франція дозволяють українцям отримувати захист навіть після перебування в інших державах. Натомість Швейцарія дотримується жорсткого правила: якщо особа вже зареєструвалася в іншій безпечній країні, вона не може розрахувати на статус у Конфедерації.

Останній шанс на притулок

Харків’яни намагаються оскаржити рішення, оскільки не мають жодних зв’язків із Литвою та не знають мови. Повернення до рідного Харкова також неможливе через постійні обстріли та зруйновану інфраструктуру міста. В останній спробі уникнути депортації родина Богачуків подала заяву про надання притулку, рішення за якою наразі очікується.

"Навчіть свою доньку розмовляти польською": ставлення до українці у Польщі погіршується - The Guardian22.12.25, 17:18 • 2938 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуНаші за кордоном
Війна в Україні
Європейський Союз
Франція
Литва
Німеччина
Харків