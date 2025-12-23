Швейцарія депортувала вже близько 100 українців: багатодітну родину з Харкова змушують виїхати до Литви – Le Temps

Швейцарія депортувала близько 100 українських біженців, включаючи багатодітну родину Богачуків з Харкова, якій відмовили у статусі захисту S через попереднє перебування у Литві. Міграційна служба Швейцарії вимагає від них терміново залишити країну, попри два роки життя в Женеві та адаптацію дітей до місцевих шкіл.