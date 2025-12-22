"Навчіть свою доньку розмовляти польською": ставлення до українці у Польщі погіршується - The Guardian

У Польщі погіршується атмосфера для українців після піку підтримки, яку демонстрували поляки на почаку повномасштабного вторгнення рф. Як пише The Guardian, негативне сприйняття українців посилюється політичними дебатами, які змістилися до повторного виникнення історичних образ, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Валерія Холкіна купувала морозиво зі своїм чоловіком та чотирирічною донькою, коли чоловік почув, як вони розмовляють українською. "Навчіть свою доньку розмовляти польською", – сказав незнайомець. Потім він фізично напав на обох батьків.

Інцидент, який стався в місті Щецин на північному заході Польщі, відображає дедалі більш ворожу атмосферу для українців у країні, що є різким поворотом порівняно з настроями 2022 року. Потім, після повномасштабного вторгнення росії, сотні тисяч поляків продемонстрували підтримку та гостинність своїм сусідам, добровільно працюючи на кордоні та пропонуючи свої домівки біженцям.

Зараз цей вилив доброї волі вичерпується, оскільки війна наближається до своєї четвертої річниці, а опитування показують дедалі негативніше сприйняття українців у Польщі, що підживлюється політичними дебатами, які змістилися до повторного виникнення історичних образ.

За даними статистики УВКБ ООН за вересень, у Польщі проживає близько мільйона українських біженців. Холкіна не є однією з них; вона є однією з майже півмільйона українців у країні, які прибули до 2022 року, і проживає в Польщі понад десять років. "Зараз я більше полька, ніж українка… але я ніколи не думала, що хтось буде читати мені лекції про те, як розмовляти з власною родиною", – сказала вона. Після нападу в неї панічні атаки, і вона сказала своїй доньці ніколи не розмовляти українською мовою на публіці.

Її досвід був надзвичайним – і нападника засудили до 14 місяців ув’язнення – але досвід зловживань за розмову українською мовою на публіці став поширеним.

"Зараз ситуація напруженіша", – сказала Альона, 39-річна підприємниця, яка живе в маленькому містечку на заході Польщі. "Зараз, коли ми виходимо на вулицю, діти шепочуть: "Мамо, давай зараз поговоримо польською". Раніше так не було. Ніхто не коментував. Навіть якби вони чули мій акцент, вони просто посміхалися", – сказала вона.

Видання зауважує, що важко кількісно оцінити масштаби словесних та фізичних нападів на українців, враховуючи, що багато хто навряд чи повідомлятиме про інциденти в поліцію. Але опитування поляків показують, що зміна атмосфери є не лише анекдотичною. Одне опитування показує, що підтримка прийняття українських біженців впала з 94% невдовзі після вторгнення до 48% сьогодні. Інше опитування показує, що польська підтримка вступу України до ЄС знизилася до 35% з 85% у 2022 році.

"У суспільстві існує думка, що ми більше нічого не винні українцям", – сказав Пйотр Бурас з Європейської ради з міжнародних відносин у Варшаві.

Багато факторів поєдналися, щоб спричинити цю зміну настроїв. Обурення підживлювали дезінформація та вірусні відео в Інтернеті. Більше того, обрання правого популіста Кароля Навроцького президентом у червні 2025 року відбулося після запеклої кампанії. Українців частіше зображують невдячними та спраглими до вигод, незважаючи на економічні дані, які показують, що вони є чистими внесками в польську економіку, додає видання.

Подібні зрушення відбулися і в інших європейських країнах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським щодо збільшення кількості молодих українських чоловіків, які подорожують до Німеччини. "Я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки, зокрема з України, не приїжджали до Німеччини у великій кількості — у дедалі більшій кількості — а служили своїй країні", — сказав він. Його уряд працює над законопроектом, який посилить доступ до допомоги для українських біженців.

У Польщі Навроцький у серпні наклав вето на урядовий законопроект, який мав би розширити фінансову підтримку українських біженців, і натомість запропонував власне законодавство, яке залежало б від працевлаштування. Зрештою, було прийнято компромісний законопроект.

Додамо

Олександр Пестриков з Українського дому у Варшаві сказав, що антиукраїнські настрої вперше з'явилися в Інтернеті у 2023 році, і будь-яка новина про Україну в польських ЗМІ одразу ж завалювалася негативними коментарями. Дехто звинувачував російських ботів у розпалюванні упереджень в Інтернеті, і деякий час онлайн-ненависть, здавалося, не проникала в реальний світ. За його словами, зараз це змінюється.

"До літа цього року цей негатив рідко залишав межі інтернету; скарги, які ми отримували від українців, були спорадичними та подібними до ситуації до повномасштабної війни. Але починаючи з літа, ми маємо досить велику кількість людей, які повідомляють про напади на нас, на щастя, поки що переважно словесні напади", – сказав він.

