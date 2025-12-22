"Навчіть свою доньку розмовляти польською": ставлення до українці у Польщі погіршується - The Guardian

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 6908 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 7666 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 11133 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 13750 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 14810 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 16457 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15397 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12555 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11795 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8598 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 24393 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 26683 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 20297 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 17858 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 8880 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 6908 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 18104 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 56101 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 78135 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 112399 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Олександр Більчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 2008 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 26932 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 24633 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 31882 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 32732 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Су-30
Forbes

"Навчіть свою доньку розмовляти польською": ставлення до українці у Польщі погіршується - The Guardian

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Атмосфера для українців у Польщі погіршується, що відображається в інцидентах та опитуваннях. Підтримка українських біженців впала з 94% до 48%, а підтримка вступу України до ЄС знизилася до 35%.

"Навчіть свою доньку розмовляти польською": ставлення до українці у Польщі погіршується - The Guardian

У Польщі погіршується атмосфера для українців після піку підтримки, яку демонстрували поляки на почаку повномасштабного вторгнення рф. Як пише The Guardian, негативне сприйняття українців посилюється політичними дебатами, які змістилися до повторного виникнення історичних образ, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Валерія Холкіна купувала морозиво зі своїм чоловіком та чотирирічною донькою, коли чоловік почув, як вони розмовляють українською. "Навчіть свою доньку розмовляти польською", – сказав незнайомець. Потім він фізично напав на обох батьків.

Інцидент, який стався в місті Щецин на північному заході Польщі, відображає дедалі більш ворожу атмосферу для українців у країні, що є різким поворотом порівняно з настроями 2022 року. Потім, після повномасштабного вторгнення росії, сотні тисяч поляків продемонстрували підтримку та гостинність своїм сусідам, добровільно працюючи на кордоні та пропонуючи свої домівки біженцям.

Польща готує скасування спецстатусу для українців: що зміниться з березня 2026 року16.12.25, 20:20 • 10446 переглядiв

Зараз цей вилив доброї волі вичерпується, оскільки війна наближається до своєї четвертої річниці, а опитування показують дедалі негативніше сприйняття українців у Польщі, що підживлюється політичними дебатами, які змістилися до повторного виникнення історичних образ.

За даними статистики УВКБ ООН за вересень, у Польщі проживає близько мільйона українських біженців. Холкіна не є однією з них; вона є однією з майже півмільйона українців у країні, які прибули до 2022 року, і проживає в Польщі понад десять років. "Зараз я більше полька, ніж українка… але я ніколи не думала, що хтось буде читати мені лекції про те, як розмовляти з власною родиною", – сказала вона. Після нападу в неї панічні атаки, і вона сказала своїй доньці ніколи не розмовляти українською мовою на публіці.

Її досвід був надзвичайним – і нападника засудили до 14 місяців ув’язнення – але досвід зловживань за розмову українською мовою на публіці став поширеним.

"Зараз ситуація напруженіша", – сказала Альона, 39-річна підприємниця, яка живе в маленькому містечку на заході Польщі. "Зараз, коли ми виходимо на вулицю, діти шепочуть: "Мамо, давай зараз поговоримо польською". Раніше так не було. Ніхто не коментував. Навіть якби вони чули мій акцент, вони просто посміхалися", – сказала вона.

Україна зацікавлена у спільному виробництві дронів і ракет з Польщею - Зеленський20.12.25, 09:40 • 12595 переглядiв

Видання зауважує, що важко кількісно оцінити масштаби словесних та фізичних нападів на українців, враховуючи, що багато хто навряд чи повідомлятиме про інциденти в поліцію. Але опитування поляків показують, що зміна атмосфери є не лише анекдотичною. Одне опитування показує, що підтримка прийняття українських біженців впала з 94% невдовзі після вторгнення до 48% сьогодні. Інше опитування показує, що польська підтримка вступу України до ЄС знизилася до 35% з 85% у 2022 році.

"У суспільстві існує думка, що ми більше нічого не винні українцям", – сказав Пйотр Бурас з Європейської ради з міжнародних відносин у Варшаві.

Багато факторів поєдналися, щоб спричинити цю зміну настроїв. Обурення підживлювали дезінформація та вірусні відео в Інтернеті. Більше того, обрання правого популіста Кароля Навроцького президентом у червні 2025 року відбулося після запеклої кампанії. Українців частіше зображують невдячними та спраглими до вигод, незважаючи на економічні дані, які показують, що вони є чистими внесками в польську економіку, додає видання.

Подібні зрушення відбулися і в інших європейських країнах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським щодо збільшення кількості молодих українських чоловіків, які подорожують до Німеччини. "Я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки, зокрема з України, не приїжджали до Німеччини у великій кількості — у дедалі більшій кількості — а служили своїй країні", — сказав він. Його уряд працює над законопроектом, який посилить доступ до допомоги для українських біженців.

МЗС України вимагає покарання за ксенофобські випадки проти українців у Польщі21.12.25, 17:16 • 9560 переглядiв

У Польщі Навроцький у серпні наклав вето на урядовий законопроект, який мав би розширити фінансову підтримку українських біженців, і натомість запропонував власне законодавство, яке залежало б від працевлаштування. Зрештою, було прийнято компромісний законопроект.

Додамо

Олександр Пестриков з Українського дому у Варшаві сказав, що антиукраїнські настрої вперше з'явилися в Інтернеті у 2023 році, і будь-яка новина про Україну в польських ЗМІ одразу ж завалювалася негативними коментарями. Дехто звинувачував російських ботів у розпалюванні упереджень в Інтернеті, і деякий час онлайн-ненависть, здавалося, не проникала в реальний світ. За його словами, зараз це змінюється.

"До літа цього року цей негатив рідко залишав межі інтернету; скарги, які ми отримували від українців, були спорадичними та подібними до ситуації до повномасштабної війни. Але починаючи з літа, ми маємо досить велику кількість людей, які повідомляють про напади на нас, на щастя, поки що переважно словесні напади", – сказав він.

Кількість українців у субсидованому житлі Польщі скоротилася: біженців "виганяють" з державного житла - Rzeczpospolita17.12.25, 10:38 • 4901 перегляд

Антоніна Туманова

СуспільствоНаші за кордоном
російська пропаганда
Соціальна мережа
Мобілізація
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
благодійність
The Guardian
Фрідріх Мерц
Варшава
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Польща