"Научите свою дочь говорить по-польски": отношение к украинцам в Польше ухудшается - The Guardian

В Польше ухудшается атмосфера для украинцев после пика поддержки, которую демонстрировали поляки в начале полномасштабного вторжения РФ. Как пишет The Guardian, негативное восприятие украинцев усиливается политическими дебатами, которые сместились к повторному возникновению исторических обид, передает УНН.

Как пишет издание, Валерия Холкина покупала мороженое со своим мужем и четырехлетней дочерью, когда мужчина услышал, как они разговаривают на украинском. "Научите свою дочь разговаривать на польском", – сказал незнакомец. Затем он физически напал на обоих родителей.

Инцидент, произошедший в городе Щецин на северо-западе Польши, отражает все более враждебную атмосферу для украинцев в стране, что является резким поворотом по сравнению с настроениями 2022 года. Тогда, после полномасштабного вторжения России, сотни тысяч поляков продемонстрировали поддержку и гостеприимство своим соседям, добровольно работая на границе и предлагая свои дома беженцам.

Сейчас этот поток доброй воли иссякает, поскольку война приближается к своей четвертой годовщине, а опросы показывают все более негативное восприятие украинцев в Польше, что подпитывается политическими дебатами, которые сместились к повторному возникновению исторических обид.

По данным статистики УВКБ ООН за сентябрь, в Польше проживает около миллиона украинских беженцев. Холкина не является одной из них; она является одной из почти полумиллиона украинцев в стране, которые прибыли до 2022 года, и проживает в Польше более десяти лет. "Сейчас я больше полька, чем украинка… но я никогда не думала, что кто-то будет читать мне лекции о том, как разговаривать со своей семьей", – сказала она. После нападения у нее панические атаки, и она сказала своей дочери никогда не разговаривать на украинском языке на публике.

Ее опыт был чрезвычайным – и нападавшего приговорили к 14 месяцам тюремного заключения – но опыт злоупотреблений за разговор на украинском языке на публике стал распространенным.

"Сейчас ситуация более напряженная", – сказала Алена, 39-летняя предпринимательница, которая живет в маленьком городке на западе Польши. "Сейчас, когда мы выходим на улицу, дети шепчут: "Мама, давай сейчас поговорим на польском". Раньше так не было. Никто не комментировал. Даже если бы они слышали мой акцент, они просто улыбались", – сказала она.

Издание отмечает, что трудно количественно оценить масштабы словесных и физических нападений на украинцев, учитывая, что многие вряд ли будут сообщать об инцидентах в полицию. Но опросы поляков показывают, что изменение атмосферы является не только анекдотическим. Один опрос показывает, что поддержка принятия украинских беженцев упала с 94% вскоре после вторжения до 48% сегодня. Другой опрос показывает, что польская поддержка вступления Украины в ЕС снизилась до 35% с 85% в 2022 году.

"В обществе существует мнение, что мы больше ничего не должны украинцам", – сказал Петр Бурас из Европейского совета по международным отношениям в Варшаве.

Многие факторы объединились, чтобы вызвать это изменение настроений. Возмущение подпитывали дезинформация и вирусные видео в Интернете. Более того, избрание правого популиста Кароля Навроцкого президентом в июне 2025 года произошло после ожесточенной кампании. Украинцев чаще изображают неблагодарными и жаждущими выгоды, несмотря на экономические данные, которые показывают, что они являются чистыми вкладчиками в польскую экономику, добавляет издание.

Подобные сдвиги произошли и в других европейских странах. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно увеличения количества молодых украинских мужчин, которые путешествуют в Германию. "Я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины, в частности из Украины, не приезжали в Германию в большом количестве — во все большем количестве — а служили своей стране", — сказал он. Его правительство работает над законопроектом, который усилит доступ к помощи для украинских беженцев.

В Польше Навроцкий в августе наложил вето на правительственный законопроект, который должен был бы расширить финансовую поддержку украинских беженцев, и вместо этого предложил собственное законодательство, которое зависело бы от трудоустройства. В конце концов, был принят компромиссный законопроект.

Александр Пестриков из Украинского дома в Варшаве сказал, что антиукраинские настроения впервые появились в Интернете в 2023 году, и любая новость об Украине в польских СМИ сразу же заваливалась негативными комментариями. Некоторые обвиняли российских ботов в разжигании предубеждений в Интернете, и некоторое время онлайн-ненависть, казалось, не проникала в реальный мир. По его словам, сейчас это меняется.

"До лета этого года этот негатив редко покидал пределы интернета; жалобы, которые мы получали от украинцев, были спорадическими и похожими на ситуацию до полномасштабной войны. Но начиная с лета, у нас есть довольно большое количество людей, которые сообщают о нападениях на нас, к счастью, пока преимущественно словесные нападения", – сказал он.

