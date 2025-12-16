Польша готовит отмену спецстатуса для украинцев: что изменится с марта 2026 года
Киев • УНН
Польское правительство готовит законопроект об отмене "Специального закона" о помощи украинцам с 4 марта 2026 года. Беженцы перейдут на общие правила пребывания иностранцев, что приведет к сокращению социальных льгот.
Правительство Польши начало работу над законопроектом, который постепенно отменяет действие «Специального закона» о помощи гражданам Украины. С 4 марта 2026 года беженцы перейдут на общие правила пребывания иностранцев, что означает существенное сокращение социальных льгот. Об этом сообщили в Офисе польского президента Кароля Навроцкого, пишет УНН.
Подробности
Решение об «изменении курса» стало результатом рекомендаций Еврокомиссии и жесткой позиции президента Кароля Навроцкого. Руководитель Офиса президента Павел Шефернакер подтвердил в сети X: «Больше никакого бессрочного продления специальных условий».
Ключевые изменения, которые готовит Министерство внутренних дел и администрации:
- Отмена спецстатуса: переход от временной защиты к стандартным процедурам для иностранцев.
- Ограничение выплат: доступ к социальным программам, в частности «800+», будет зависеть от официального трудоустройства и уплаты взносов в систему социального страхования.
- Медицинская помощь: бесплатным останется только оказание неотложной помощи.
- Экономическая активность: льготы будут получать только экономически активные украинцы – это было ключевое требование президента Навроцкого, который в августе 2025 года ветировал предыдущие поправки.
Пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая пояснила, что после почти четырех лет пребывания украинцев в Польше ситуация стабилизировалась, а государственные учреждения готовы работать с ними в рамках общих правил.
Давление вето работает! Правила, которые были необходимы в начале волны беженцев, теперь должны быть отменены
Напомним, Специальный закон от 12 марта 2022 года позволил украинцам быстро легализоваться и получить полный доступ к госуслугам. Теперь Польша становится первой страной ЕС, которая официально объявила о финальной дате прекращения особого режима поддержки.
