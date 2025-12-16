Польша готовит отмену спецстатуса для украинцев: что изменится с марта 2026 года

Правительство Польши начало работу над законопроектом, который постепенно отменяет действие «Специального закона» о помощи гражданам Украины. С 4 марта 2026 года беженцы перейдут на общие правила пребывания иностранцев, что означает существенное сокращение социальных льгот. Об этом сообщили в Офисе польского президента Кароля Навроцкого, пишет УНН.

Подробности

Решение об «изменении курса» стало результатом рекомендаций Еврокомиссии и жесткой позиции президента Кароля Навроцкого. Руководитель Офиса президента Павел Шефернакер подтвердил в сети X: «Больше никакого бессрочного продления специальных условий».

Нидерланды закроют центры для украинских беженцев в 2027 году

Ключевые изменения, которые готовит Министерство внутренних дел и администрации:

Отмена спецстатуса: переход от временной защиты к стандартным процедурам для иностранцев.

Ограничение выплат: доступ к социальным программам, в частности «800+», будет зависеть от официального трудоустройства и уплаты взносов в систему социального страхования.

Медицинская помощь: бесплатным останется только оказание неотложной помощи.

Экономическая активность: льготы будут получать только экономически активные украинцы – это было ключевое требование президента Навроцкого, который в августе 2025 года ветировал предыдущие поправки.

Пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая пояснила, что после почти четырех лет пребывания украинцев в Польше ситуация стабилизировалась, а государственные учреждения готовы работать с ними в рамках общих правил.

Давление вето работает! Правила, которые были необходимы в начале волны беженцев, теперь должны быть отменены – добавил Павел Шефернакер.

Напомним, Специальный закон от 12 марта 2022 года позволил украинцам быстро легализоваться и получить полный доступ к госуслугам. Теперь Польша становится первой страной ЕС, которая официально объявила о финальной дате прекращения особого режима поддержки.

Латвия сокращает финансирование поддержки украинских беженцев