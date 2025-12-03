Латвия сокращает финансирование поддержки украинских беженцев

Сейм Латвии в финальном чтении принял поправки к закону о поддержке граждан Украины, которые предусматривают отказ от нескольких мер помощи. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, для выполнения плана мероприятий поддержки на 2025 год правительство Латвии выделило 65 миллионов евро. На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 39 717 846 евро. Учитывая указанное сокращение финансирования, будет пересмотрен набор поддержки и услуг, предоставляемых гражданским жителям Украины.

В настоящее время государство обеспечивает, что житель Украины, начиная трудовые правоотношения или будучи самозанятым, имеет право получить единовременное пособие на начало трудоустройства в размере одной минимальной месячной зарплаты - говорится в сообщении.

Учитывая то, что жители Украины вовлечены в рынок труда Латвии или осуществляют хозяйственную деятельность, а также то, что доступны другие общие механизмы поддержки занятости, продолжение этой меры поддержки более не является актуальным, считает МВД.

В то же время жители Украины сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в таком же объеме, как граждане Латвии.

Принятые изменения предусматривают, что отныне жители Украины будут иметь такие же права и в таком же объеме на скидки на проезд и провоз багажа на субсидируемых маршрутах регионального значения, как категории пассажиров, которым такие скидки установлены нормативными актами относительно категорий скидок на проезд, порядка их применения и размера в Латвии.

В дальнейшем жители Украины не будут освобождены от доплаты пациента при получении услуг здравоохранения.

В то же время жители Украины сохранят право и в дальнейшем получать оплачиваемые государством услуги здравоохранения в равном объеме с лицами, застрахованными в системе обязательного государственного медицинского страхования в Латвии, то есть в таком же порядке и объеме, в котором эти услуги обеспечиваются остальным жителям Латвии.

В дальнейшем расходы на регистрацию своих животных и выполнение обязательных ветеринарных требований жителям Украины покрываться больше не будут.

