Латвия сокращает финансирование поддержки украинских беженцев

$42.330.01
49.180.13
ukenru
11:38 • 3702 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 11023 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 15047 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 24054 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 32626 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 28091 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 38290 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75159 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49745 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39842 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
90%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 17787 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 20786 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 26601 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 29668 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 20369 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 6184 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 29717 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 40358 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 49612 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 47746 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Марк Рютте
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Роксолана Пидласа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 53634 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 55823 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 111010 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 84961 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 100743 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фокс Ньюс

Латвия сокращает финансирование поддержки украинских беженцев

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Сейм Латвии принял поправки к закону о поддержке граждан Украины, сокращая финансирование и пересматривая набор услуг. Изменения коснутся единовременной помощи на трудоустройство, льгот на проезд и медицинских услуг.

Латвия сокращает финансирование поддержки украинских беженцев

Сейм Латвии в финальном чтении принял поправки к закону о поддержке граждан Украины, которые предусматривают отказ от нескольких мер помощи. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, для выполнения плана мероприятий поддержки на 2025 год правительство Латвии выделило 65 миллионов евро. На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 39 717 846 евро. Учитывая указанное сокращение финансирования, будет пересмотрен набор поддержки и услуг, предоставляемых гражданским жителям Украины.

В настоящее время государство обеспечивает, что житель Украины, начиная трудовые правоотношения или будучи самозанятым, имеет право получить единовременное пособие на начало трудоустройства в размере одной минимальной месячной зарплаты

- говорится в сообщении.

Учитывая то, что жители Украины вовлечены в рынок труда Латвии или осуществляют хозяйственную деятельность, а также то, что доступны другие общие механизмы поддержки занятости, продолжение этой меры поддержки более не является актуальным, считает МВД.

В то же время жители Украины сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в таком же объеме, как граждане Латвии.

Принятые изменения предусматривают, что отныне жители Украины будут иметь такие же права и в таком же объеме на скидки на проезд и провоз багажа на субсидируемых маршрутах регионального значения, как категории пассажиров, которым такие скидки установлены нормативными актами относительно категорий скидок на проезд, порядка их применения и размера в Латвии.

В дальнейшем жители Украины не будут освобождены от доплаты пациента при получении услуг здравоохранения.

Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится28.11.25, 00:59 • 17791 просмотр

В то же время жители Украины сохранят право и в дальнейшем получать оплачиваемые государством услуги здравоохранения в равном объеме с лицами, застрахованными в системе обязательного государственного медицинского страхования в Латвии, то есть в таком же порядке и объеме, в котором эти услуги обеспечиваются остальным жителям Латвии.

В дальнейшем расходы на регистрацию своих животных и выполнение обязательных ветеринарных требований жителям Украины покрываться больше не будут.

Могут остаться без жилья: Шотландия отменяет выплаты за прием украинских беженцев30.11.25, 04:04 • 3844 просмотра

Ольга Розгон

Новости МираНаши за границей
Животные
Государственный бюджет
Война в Украине
благотворительность
Латвия
Украина