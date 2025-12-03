$42.330.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Латвія скорочує фінансування підтримки українських біженців

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку громадян України, скорочуючи фінансування та переглядаючи набір послуг. Зміни торкнуться одноразової допомоги на працевлаштування, пільг на проїзд та медичних послуг.

Латвія скорочує фінансування підтримки українських біженців

Сейм Латвії у фінальному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку громадян України, які передбачають відмову від кількох заходів допомоги. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання для виконання плану заходів підтримки на 2025 рік уряд Латвії виділив 65 мільйонів євро. На 2026 рік передбачено фінансування в розмірі 39 717 846 євро. З огляду на зазначене скорочення фінансування, переглянуть набір підтримки та послуг, що надаються цивільним жителям України.

Наразі держава забезпечує, що мешканець України, розпочинаючи трудові правовідносини або будучи самозайнятим, має право отримати одноразову допомогу на початок працевлаштування в розмірі однієї мінімальної місячної зарплати

- йдеться у повідомленні.

З огляду на те, що жителі України залучені до ринку праці Латвії або здійснюють господарську діяльність, а також те, що доступні інші загальні механізми підтримки зайнятості, продовження цього заходу підтримки більше не є актуальним, вважає МВС.

Водночас жителі України зберігають право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості в такому ж обсязі, як громадяни Латвії.

Ухвалені зміни передбачають, що відтепер жителі України матимуть такі самі права і в такому самому обсязі на знижки на проїзд і провезення багажу на субсидованих маршрутах регіонального значення, як категорії пасажирів, яким такі знижки встановлені нормативними актами щодо категорій знижок на проїзд, порядку їхнього застосування та розміру в Латвії.

Надалі жителі України не будуть звільнені від доплати пацієнта при отриманні послуг охорони здоров'я.

Водночас жителі України збережуть право й надалі отримувати оплачувані державою послуги охорони здоров'я в рівному обсязі з особами, застрахованими в системі обов'язкового державного медичного страхування в Латвії, тобто в такому самому порядку та обсязі, в якому ці послуги забезпечуються решті жителів Латвії.

Надалі витрати на реєстрацію своїх тварин і виконання обов'язкових ветеринарних вимог жителям України покриватися більше не будуть.

Ольга Розгон

