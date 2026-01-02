Більшість регіонів України зіткнуться із відключеннями світла 3 січня
Київ • УНН
3 січня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це наслідки російських атак на енергооб'єкти.
У більшості регіонів України завтра діятимуть графіки відключення світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 3 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графік погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
