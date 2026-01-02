рф атакувала енергетику в двох областях, є знеструмлення на Одещині і Запоріжжі, через негоду у двох регіонах - Міненерго

росія завдала нових ударів по енергетиці в Україні - у двох областях, є знеструмлення у Запоріжжі та області, прифронтових регіонах, на Одещині досі без світла 11 тис. споживачів, негода знеструмила жителів у двох областях, графіки тривають, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

У другий день нового року ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Вночі удари зафіксовані у Миколаївській та Запорізькій областях. На ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах - повідомили у Міненерго.

Як вказано, на Одещині та Київщині триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання. "Зокрема, на Одещині після попередніх атак без електропостачання залишаються понад 11 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - ідеться у повідомленні.

"Через несприятливі погодні умови знеструмлені 27 населених пунктів в Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській області", - зазначили у Міненерго.

Ремонтні бригади працюють над відновленням ліній.

"Для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу", - вказали у Міненерго.

