рф атакувала енергетику в двох областях, є знеструмлення на Одещині і Запоріжжі, через негоду у двох регіонах - Міненерго

Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 3872 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 44322 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 69806 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 55084 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 52293 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 172165 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 168831 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56339 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46655 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 172163 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Дональд Трамп
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Європа
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

рф атакувала енергетику в двох областях, є знеструмлення на Одещині і Запоріжжі, через негоду у двох регіонах - Міненерго

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Миколаївській та Запорізькій областях. На Одещині понад 11 тисяч споживачів залишаються без електропостачання після попередніх атак.

рф атакувала енергетику в двох областях, є знеструмлення на Одещині і Запоріжжі, через негоду у двох регіонах - Міненерго

росія завдала нових ударів по енергетиці в Україні - у двох областях, є знеструмлення у Запоріжжі та області, прифронтових регіонах, на Одещині досі без світла 11 тис. споживачів, негода знеструмила жителів у двох областях, графіки тривають, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

У другий день нового року ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Вночі удари зафіксовані у Миколаївській та Запорізькій областях. На ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах

- повідомили у Міненерго.

Як вказано, на Одещині та Київщині триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання. "Зокрема, на Одещині після попередніх атак без електропостачання залишаються понад 11 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - ідеться у повідомленні.

"Через несприятливі погодні умови знеструмлені 27 населених пунктів в Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській області", - зазначили у Міненерго.

Ремонтні бригади працюють над відновленням ліній.

"Для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу", - вказали у Міненерго.

Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Львівська область
Миколаївська область
Івано-Франківська область
Київська область
Одеська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Україна
Запоріжжя