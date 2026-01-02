$42.170.18
1 января, 13:04 • 41743 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 66495 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 52796 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 50494 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 167499 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 163790 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 55549 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46019 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38642 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 31077 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
РФ атаковала энергетику в двух областях, есть обесточивание в Одесской и Запорожской областях, из-за непогоды в двух регионах - Минэнерго

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Николаевской и Запорожской областях. В Одесской области более 11 тысяч потребителей остаются без электроснабжения после предыдущих атак.

РФ атаковала энергетику в двух областях, есть обесточивание в Одесской и Запорожской областях, из-за непогоды в двух регионах - Минэнерго

россия нанесла новые удары по энергетике в Украине - в двух областях, есть обесточивания в Запорожье и области, прифронтовых регионах, в Одесской области до сих пор без света 11 тыс. потребителей, непогода обесточила жителей в двух областях, графики продолжаются, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Во второй день нового года враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью удары зафиксированы в Николаевской и Запорожской областях. На утро остаются обесточенными потребители в Запорожской области, в частности в городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах

- сообщили в Минэнерго.

Как указано, в Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее врагом оборудования. "В частности, в Одесской области после предыдущих атак без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области и 17 населенных пунктов во Львовской области", - отметили в Минэнерго.

Ремонтные бригады работают над восстановлением линий.

"Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - указали в Минэнерго.

Юлия Шрамко

