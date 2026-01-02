РФ атаковала энергетику в двух областях, есть обесточивание в Одесской и Запорожской областях, из-за непогоды в двух регионах - Минэнерго

россия нанесла новые удары по энергетике в Украине - в двух областях, есть обесточивания в Запорожье и области, прифронтовых регионах, в Одесской области до сих пор без света 11 тыс. потребителей, непогода обесточила жителей в двух областях, графики продолжаются, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Во второй день нового года враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью удары зафиксированы в Николаевской и Запорожской областях. На утро остаются обесточенными потребители в Запорожской области, в частности в городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах - сообщили в Минэнерго.

Как указано, в Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее врагом оборудования. "В частности, в Одесской области после предыдущих атак без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области и 17 населенных пунктов во Львовской области", - отметили в Минэнерго.

Ремонтные бригады работают над восстановлением линий.

"Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - указали в Минэнерго.

