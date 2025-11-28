Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться
Київ • УНН
Українські біженці в Нідерландах отримають спеціальний тимчасовий статус у 2027 році, що передбачає самостійну оплату житла та медичного страхування для працевлаштованих. Цей план має на меті зменшити витрати та заохотити повернення українців додому після встановлення миру.
Українські біженці в Нідерландах отримають спеціальний статус у 2027 році. Про відповідний новий план уряду країни повідомляє NOS, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що згідно з пропозиціями Міністерства у справах біженців і міграції Нідерландів, у 2027 році, коли спливе термін директиви ЄС про тимчасовий захист, українцям нададуть спеціальний тимчасовий статус.
Пропозиція ... також передбачає, що українці з оплачуваною роботою повинні будуть сплачувати оренду житла. Вони також будуть відповідальні за власні внески на медичне страхування. Ті, хто не має роботи, повинні будуть подавати заявки на отримання допомоги
Вказується, що за допомогою цього плану уряд прагне зменшити витрати на розміщення українців та запобігти їх подачі заявок на отримання статусу резидента до Служби імміграції та натуралізації. Наразі вони не зобов'язані цього робити, але спеціальна європейська схема для них закінчується в березні 2027 року, і Європейська Комісія заявила, що не продовжуватиме її.
Водночас, згідно з планом, тимчасовий статус буде слугувати заохоченням, аби громадяни України повернулись додому, при цьому умовою такого повернення є встановлення миру.
Довідково
У Нідерландах нині проживає приблизно 120 000 українців. Понад 60 відсотків з них мають роботу.
З цього року муніципальні притулки більше не є автоматично безкоштовними для українських біженців. Ті, хто має дохід, повинні сплачувати внесок, який може сягати кількох сотень євро.
Нагадаємо
У вересні міністерка у справах притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер запропонувала українським чоловікам з роботою самостійно облаштовувати житло. Це пов'язано з переповненістю притулків та зростанням кількості біженців.
