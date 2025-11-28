Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться

$42.300.10
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
18:30 • 10724 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 14023 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 23184 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 30028 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 19532 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 27260 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 21113 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13780 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17399 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 21690 перегляди
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі27 листопада, 14:52 • 12569 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 19106 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США18:19 • 11042 перегляди
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космосVideo18:40 • 7346 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 28053 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 49154 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 82574 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 98062 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 97507 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Українські біженці в Нідерландах отримають спеціальний тимчасовий статус у 2027 році, що передбачає самостійну оплату житла та медичного страхування для працевлаштованих. Цей план має на меті зменшити витрати та заохотити повернення українців додому після встановлення миру.

Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться

Українські біженці в Нідерландах отримають спеціальний статус у 2027 році. Про відповідний новий план уряду країни повідомляє NOS, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з пропозиціями Міністерства у справах біженців і міграції Нідерландів, у 2027 році, коли спливе термін директиви ЄС про тимчасовий захист, українцям нададуть спеціальний тимчасовий статус.

Пропозиція ... також передбачає, що українці з оплачуваною роботою повинні будуть сплачувати оренду житла. Вони також будуть відповідальні за власні внески на медичне страхування. Ті, хто не має роботи, повинні будуть подавати заявки на отримання допомоги

- пише видання.

Вказується, що за допомогою цього плану уряд прагне зменшити витрати на розміщення українців та запобігти їх подачі заявок на отримання статусу резидента до Служби імміграції та натуралізації. Наразі вони не зобов'язані цього робити, але спеціальна європейська схема для них закінчується в березні 2027 року, і Європейська Комісія заявила, що не продовжуватиме її.

Водночас, згідно з планом, тимчасовий статус буде слугувати заохоченням, аби громадяни України повернулись додому, при цьому умовою такого повернення є встановлення миру.

Довідково

У Нідерландах нині проживає приблизно 120 000 українців. Понад 60 відсотків з них мають роботу.

З цього року муніципальні притулки більше не є автоматично безкоштовними для українських біженців. Ті, хто має дохід, повинні сплачувати внесок, який може сягати кількох сотень євро.

Нагадаємо

У вересні міністерка у справах притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер запропонувала українським чоловікам з роботою самостійно облаштовувати житло. Це пов'язано з переповненістю притулків та зростанням кількості біженців.

Вадим Хлюдзинський

