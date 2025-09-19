$41.190.02
У Нідерландах закликали українських чоловіків з роботою самостійно шукати та оплачували житло

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Міністерка у справах притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер пропонує українським чоловікам з роботою самостійно облаштовувати житло. Це пов'язано з переповненістю притулків та зростанням кількості біженців.

У Нідерландах закликали українських чоловіків з роботою самостійно шукати та оплачували житло

Міністерка у справах притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер, яка йде у відставку, заявила, що хоче, щоб українські чоловіки, які втекли від війни до Нідерландів і мають роботу, самостійно облаштували собі житло. Про це УНН повідомляє з посиланням на NOS.

Деталі

Кейзер так відреагувала на термінове прохання Червоного Хреста та муніципалітетів, яким дедалі складніше знайти житло для українців. Через переповненість притулків люди сплять на вулицях або у своїх автомобілях.

За словами Кейзер, Нідерланди поступово досягають межі можливостей для організації житла. Вона вважає "справедливим", щоб чоловіки, які мають тут роботу та дохід, самі облаштовували та оплачували своє житло.

"Наприклад, з членами сім’ї, які вже тут проживають", - сказала міністерка.

Вони також могли б звернутися до роботодавця. Голландці, що працюють, також самостійно підшукують собі житло, стверджує Кейзер.

Кейзер не вважає жорстоким казати людям, які втекли від війни, облаштувати собі власне житло. "Вони отримають тут захист". Однак вона не змушуватиме їх облаштовувати власне житло. І не може: згідно з європейськими угодами, українці мають право на житло та освіту.

Кейзер наголошує, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть догляд за дітьми. "Ви не можете їм сказати: розберіться самі". Вона заохочуватиме українців, які приїхали до Нідерландів через іншу країну-члена ЄС, повернутися до цієї країни.

Право на житло та освіту

Як пише NOS, муніципалітети наразі мають приблизно 97 000 місць для українців. Усі вони заповнені, хоча щомісяця до Нідерландів все ще прибувають сотні біженців. У серпні в Червоному Хресті зареєструвалася рекордна кількість українців – 435 осіб.

Українці, які втекли від війни у своїй країні, підпадають під дію Європейської директиви про тимчасовий захист (RTB) і тому мають право на притулок та освіту в Нідерландах. Це положення нещодавно було продовжено до 4 березня 2027 року. Муніципалітети повинні надавати місця для притулку, залежно від їхньої місткості та розміру, і отримувати фіксовану суму за кожного біженця.

Кейзер підтримує директиву, але каже, що вона дозволяє людям повертатися до попередньої країни проживання або просити їх облаштувати власне притулок.

"Люди у відчаї"

Червоний Хрест не вважає зауваження Кейзера вирішенням проблеми.

Політики мали б запропонувати рішення ще рік тому. А саме: більше притулків для людей, які тікають від війни в Україні. Звичайно, було б добре, якби люди могли знайти житло. Але в них немає такої підтримки. Покласти цю відповідальність на самих людей – неможливе завдання

- сказав речник.

Доповнення

У Нідерландах з 1 жовтня українці, які працюють та проживають у муніципальному житлі в Нідерландах, платитимуть більш ніж удвічі вищу щомісячну плату за житло.

На початку вересня повідомлялося, що у Нідерландах заявляють, що вже не мають ресурсів для прийому додаткових українців, які хочуть оформити в країні тимчасовий захист.

Анна Мурашко

