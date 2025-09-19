В Нидерландах призвали украинских мужчин с работой самостоятельно искать и оплачивать жилье

Уходящая в отставку министр по делам убежища и миграции Нидерландов Мона Кейзер заявила, что хочет, чтобы украинские мужчины, бежавшие от войны в Нидерланды и имеющие работу, самостоятельно обустроили себе жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NOS.

Детали

Кейзер так отреагировала на срочную просьбу Красного Креста и муниципалитетов, которым все сложнее найти жилье для украинцев. Из-за переполненности приютов люди спят на улицах или в своих автомобилях.

По словам Кейзер, Нидерланды постепенно достигают предела возможностей для организации жилья. Она считает "справедливым", чтобы мужчины, имеющие здесь работу и доход, сами обустраивали и оплачивали свое жилье.

"Например, с членами семьи, которые уже здесь проживают", - сказала министр.

Они также могли бы обратиться к работодателю. Работающие голландцы также самостоятельно подыскивают себе жилье, утверждает Кейзер.

Кейзер не считает жестоким говорить людям, бежавшим от войны, обустроить себе собственное жилье. "Они получат здесь защиту". Однако она не будет заставлять их обустраивать собственное жилье. И не может: согласно европейским соглашениям, украинцы имеют право на жилье и образование.

Кейзер подчеркивает, что матери с детьми и в дальнейшем будут получать уход за детьми. "Вы не можете им сказать: разберитесь сами". Она будет поощрять украинцев, приехавших в Нидерланды через другую страну-члена ЕС, вернуться в эту страну.

Право на жилье и образование

Как пишет NOS, муниципалитеты сейчас имеют примерно 97 000 мест для украинцев. Все они заполнены, хотя ежемесячно в Нидерланды все еще прибывают сотни беженцев. В августе в Красном Кресте зарегистрировалось рекордное количество украинцев – 435 человек.

Украинцы, бежавшие от войны в своей стране, подпадают под действие Европейской директивы о временной защите (RTB) и поэтому имеют право на убежище и образование в Нидерландах. Это положение недавно было продлено до 4 марта 2027 года. Муниципалитеты должны предоставлять места для убежища, в зависимости от их вместимости и размера, и получать фиксированную сумму за каждого беженца.

Кейзер поддерживает директиву, но говорит, что она позволяет людям возвращаться в предыдущую страну проживания или просить их обустроить собственное убежище.

"Люди в отчаянии"

Красный Крест не считает замечания Кейзер решением проблемы.

Политики должны были бы предложить решение еще год назад. А именно: больше приютов для людей, бегущих от войны в Украине. Конечно, было бы хорошо, если бы люди могли найти жилье. Но у них нет такой поддержки. Возложить эту ответственность на самих людей – невыполнимая задача - сказал представитель.

Дополнение

В Нидерландах с 1 октября украинцы, работающие и проживающие в муниципальном жилье в Нидерландах, будут платить более чем вдвое большую ежемесячную плату за жилье.

В начале сентября сообщалось, что в Нидерландах заявляют, что уже не имеют ресурсов для приема дополнительных украинцев, желающих оформить в стране временную защиту.