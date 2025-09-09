$41.250.03
У Нідерландах заявили, що місця для українських біженців закінчуються

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Нідерланди заявляють про відсутність ресурсів для прийому нових українських біженців, що створює критичну ситуацію. Муніципалітети стикаються з браком місць та фінансування, що може призвести до закриття існуючих центрів.

У Нідерландах заявили, що місця для українських біженців закінчуються

У Нідерландах заявляють, що вже не мають ресурсів для прийому додаткових українців, які хочуть оформити в країні тимчасовий захист.  Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Деталі

У Асоціації муніципалітетів Нідерландів VNG заявили про "критичну ситуацію" з ресурсами для прийому нових біженців, зокрема українців, та закликали уряд відреагувати. 

Як показує статистика, до країни щотижня прибуває приблизно 300 нових громадян України, а майже усі доступні варіанти для їхнього розселення вже зайняті. Як зазначають, це переважно жінки з дітьми, але бувають і чоловіки, які "знають, що тут є робота". 

В Утрехті кажуть, що нещодавно вперше змушені були відмовити у реєстрації українцям. Також там заявляють, що через нестачу фінансування ймовірно змушені будуть закривати існуючі центри розміщення.

Центри для розміщення, де селять українців, часто не є муніципальною власністю – за них платять оренду. Розширювати мережу також непросто через те, що перед переобладнанням під центри колишніх офісних приміщень часто хочуть фінансових гарантій.

- пише видання.

У місті Дордрехт, передмісті Роттердаму, кажуть, що регулярно змушені відмовляти у прийомі новим людям, а також не знають, що робити з половиною вже поселених українців –  у лютому орендний контракт завершується і будівля змінить цільове призначення, а нового варіанту поки не знайшли.

Водночас юридично муніципалітетам не дозволено відмовляти у поселенні людям, які до них звертаються. У Гронінгені вже є прецедент, коли українські громадяни оскаржили відмову у суді і виграли, місто подало апеляцію. 

Муніципалітети хочуть від уряду "довгострокового плану і додаткового фінансування".

У Міністерстві з питань міграції і притулку визнають проблему і зазначили, що думають над варіантами рішення. У майбутньому допускають варіант співоплати за житло, якщо прибулі українці мають дохід. 

Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС 09.09.25, 01:29 • 23474 перегляди

