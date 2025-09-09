$41.250.03
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
В Нидерландах заявили, что места для украинских беженцев заканчиваются

Киев • УНН

Нидерланды заявляют об отсутствии ресурсов для приема новых украинских беженцев, что создает критическую ситуацию. Муниципалитеты сталкиваются с нехваткой мест и финансирования, что может привести к закрытию существующих центров.

В Нидерландах заявили, что места для украинских беженцев заканчиваются

В Нидерландах заявляют, что уже не имеют ресурсов для приема дополнительных украинцев, желающих оформить в стране временную защиту. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Подробности

В Ассоциации муниципалитетов Нидерландов VNG заявили о "критической ситуации" с ресурсами для приема новых беженцев, в частности украинцев, и призвали правительство отреагировать.

Как показывает статистика, в страну еженедельно прибывает примерно 300 новых граждан Украины, а почти все доступные варианты для их расселения уже заняты. Как отмечают, это преимущественно женщины с детьми, но бывают и мужчины, которые "знают, что здесь есть работа".

В Утрехте говорят, что недавно впервые вынуждены были отказать в регистрации украинцам. Также там заявляют, что из-за нехватки финансирования, вероятно, вынуждены будут закрывать существующие центры размещения.

Центры для размещения, где селят украинцев, часто не являются муниципальной собственностью – за них платят аренду. Расширять сеть также непросто из-за того, что перед переоборудованием под центры бывших офисных помещений часто хотят финансовых гарантий.

- пишет издание.

В городе Дордрехт, пригороде Роттердама, говорят, что регулярно вынуждены отказывать в приеме новым людям, а также не знают, что делать с половиной уже поселенных украинцев – в феврале арендный контракт завершается и здание изменит целевое назначение, а нового варианта пока не нашли.

В то же время юридически муниципалитетам не разрешено отказывать в поселении людям, которые к ним обращаются. В Гронингене уже есть прецедент, когда украинские граждане обжаловали отказ в суде и выиграли, город подал апелляцию.

Муниципалитеты хотят от правительства "долгосрочного плана и дополнительного финансирования".

В Министерстве по вопросам миграции и убежища признают проблему и отметили, что думают над вариантами решения. В будущем допускают вариант сооплаты за жилье, если прибывшие украинцы имеют доход.

Ольга Розгон

