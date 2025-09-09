В Нидерландах заявили, что места для украинских беженцев заканчиваются
Нидерланды заявляют об отсутствии ресурсов для приема новых украинских беженцев, что создает критическую ситуацию. Муниципалитеты сталкиваются с нехваткой мест и финансирования, что может привести к закрытию существующих центров.
В Нидерландах заявляют, что уже не имеют ресурсов для приема дополнительных украинцев, желающих оформить в стране временную защиту. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.
В Ассоциации муниципалитетов Нидерландов VNG заявили о "критической ситуации" с ресурсами для приема новых беженцев, в частности украинцев, и призвали правительство отреагировать.
Как показывает статистика, в страну еженедельно прибывает примерно 300 новых граждан Украины, а почти все доступные варианты для их расселения уже заняты. Как отмечают, это преимущественно женщины с детьми, но бывают и мужчины, которые "знают, что здесь есть работа".
В Утрехте говорят, что недавно впервые вынуждены были отказать в регистрации украинцам. Также там заявляют, что из-за нехватки финансирования, вероятно, вынуждены будут закрывать существующие центры размещения.
Центры для размещения, где селят украинцев, часто не являются муниципальной собственностью – за них платят аренду. Расширять сеть также непросто из-за того, что перед переоборудованием под центры бывших офисных помещений часто хотят финансовых гарантий.
В городе Дордрехт, пригороде Роттердама, говорят, что регулярно вынуждены отказывать в приеме новым людям, а также не знают, что делать с половиной уже поселенных украинцев – в феврале арендный контракт завершается и здание изменит целевое назначение, а нового варианта пока не нашли.
В то же время юридически муниципалитетам не разрешено отказывать в поселении людям, которые к ним обращаются. В Гронингене уже есть прецедент, когда украинские граждане обжаловали отказ в суде и выиграли, город подал апелляцию.
Муниципалитеты хотят от правительства "долгосрочного плана и дополнительного финансирования".
В Министерстве по вопросам миграции и убежища признают проблему и отметили, что думают над вариантами решения. В будущем допускают вариант сооплаты за жилье, если прибывшие украинцы имеют доход.
