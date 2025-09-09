Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕС

$41.220.13
17:31 • 7560 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 13477 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 18278 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 18032 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 39635 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24498 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25820 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26373 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26976 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29992 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию Правительства
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
В Харькове сообщили о подозрении мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на кладбище
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Лондон
Франция
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Леопард 2
Шахед-136

Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕС

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕС и Швейцарии выросло на 29% за первое полугодие 2025 года, достигнув 16 тысяч. Франция лидирует по количеству обращений, поскольку статус просителя убежища позволяет надолго остаться в стране.

Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕС

В Европейском Союзе растет количество заявлений на убежище от украинцев. За первое полугодие 2025 года украинцы подали 16 тысяч заявлений на убежище в ЕС и Швейцарии - на 29% больше, чем в прошлом году. Больше всего обращений зафиксировано во Франции. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за первое полугодие 2025 года количество заявлений на убежище от граждан Украины в странах ЕС и Швейцарии выросло на 29% и составило 16 тысяч, свидетельствует отчет Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA).

Как объясняет информационное агентство dpa, получение статуса просителя убежища позволяет в перспективе надолго остаться в стране, которая его предоставляет.

В то же время сейчас украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы ЕС о временной защите

- говорится в сообщении.

Показательно, что в последнее время особенно много украинцев пытались получить статус просителя убежища во Франции.

Напомним

Количество украинцев, подавших заявки на получение статуса беженца во Франции, резко возросло в 2025 году, достигнув более 7000 заявлений с января по май. Это связано с сокращением ресурсов для украинцев и проблемами с жильем и работой, несмотря на продление временной защиты до 2027 года.

В Германии значительно уменьшилось количество заявлений на убежище, с января по июль зарегистрировано 70 011 первичных ходатайств. Это почти на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Великобритания продолжает программы поддержки для беженцев из Украины. Граждане Украины смогут получить разрешение на проживание еще на 24 месяца.

В октябре 2025 года ЕС вводит систему EES для контроля въезда и выезда граждан третьих стран. Она заменит штампы в паспортах, собирая биометрические данные для борьбы с нелегальной миграцией.

Вита Зеленецкая

Наши за границей
Швейцария
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Германия