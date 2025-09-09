Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕС

В Европейском Союзе растет количество заявлений на убежище от украинцев. За первое полугодие 2025 года украинцы подали 16 тысяч заявлений на убежище в ЕС и Швейцарии - на 29% больше, чем в прошлом году. Больше всего обращений зафиксировано во Франции. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за первое полугодие 2025 года количество заявлений на убежище от граждан Украины в странах ЕС и Швейцарии выросло на 29% и составило 16 тысяч, свидетельствует отчет Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA).

Как объясняет информационное агентство dpa, получение статуса просителя убежища позволяет в перспективе надолго остаться в стране, которая его предоставляет.

В то же время сейчас украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы ЕС о временной защите - говорится в сообщении.

Показательно, что в последнее время особенно много украинцев пытались получить статус просителя убежища во Франции.

Напомним

Количество украинцев, подавших заявки на получение статуса беженца во Франции, резко возросло в 2025 году, достигнув более 7000 заявлений с января по май. Это связано с сокращением ресурсов для украинцев и проблемами с жильем и работой, несмотря на продление временной защиты до 2027 года.

В Германии значительно уменьшилось количество заявлений на убежище, с января по июль зарегистрировано 70 011 первичных ходатайств. Это почти на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Великобритания продолжает программы поддержки для беженцев из Украины. Граждане Украины смогут получить разрешение на проживание еще на 24 месяца.

В октябре 2025 года ЕС вводит систему EES для контроля въезда и выезда граждан третьих стран. Она заменит штампы в паспортах, собирая биометрические данные для борьбы с нелегальной миграцией.

