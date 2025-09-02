$41.320.06
18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Велика Британія продовжить програму захисту українських біженців на два роки

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Велика Британія продовжує програми підтримки для біженців з України. Громадяни України зможуть отримати дозвіл на проживання ще на 24 місяці.

Велика Британія продовжить програму захисту українських біженців на два роки

Українські біженці можуть далі подаватися на програми підтримки від уряду Сполученого Королівства. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер під час виступу в Парламенті, повідомляє УНН.

Деталі

Високопосадовиця заявила, що Велика Британія робить все можливе, щоб допомогти людям, які тікають від війни та переслідувань. Мова йде про Гонконг, Україну та Сирію.

Ми будемо надалі робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи схему продовження дозволів для України ще на 24 місяці, а додаткові деталі будуть надані згодом

- наголосила Іветт Купер.

Контекст

Схема продовження дозволу для України була створена в лютому 2024 року. На програму можуть податися громадяни України чи члени родин громадян України, які живуть в Британії за однією зі схем, можуть отримати дозвіл на проживання ще на 18 місяців.

У Британії відкрилась школа, яка допомагає дітям-біженцям з України зберігати рідну мову та ідентичність19.07.25, 17:23 • 4735 переглядiв

Єгор Брайлян

СуспільствоНовини Світу
благодійність
Велика Британія
Україна