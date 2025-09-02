Велика Британія продовжить програму захисту українських біженців на два роки

Українські біженці можуть далі подаватися на програми підтримки від уряду Сполученого Королівства. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер під час виступу в Парламенті, повідомляє УНН.

Деталі

Високопосадовиця заявила, що Велика Британія робить все можливе, щоб допомогти людям, які тікають від війни та переслідувань. Мова йде про Гонконг, Україну та Сирію.

Ми будемо надалі робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи схему продовження дозволів для України ще на 24 місяці, а додаткові деталі будуть надані згодом - наголосила Іветт Купер.

Контекст

Схема продовження дозволу для України була створена в лютому 2024 року. На програму можуть податися громадяни України чи члени родин громадян України, які живуть в Британії за однією зі схем, можуть отримати дозвіл на проживання ще на 18 місяців.

