У Британії відкрилась школа, яка допомагає дітям-біженцям з України зберігати рідну мову та ідентичність

У британському Девоні відкрилася суботня школа "Берегиня", де українські діти-біженці віком від 6 до 12 років вивчають мову, культуру та спадщину своєї Батьківщини. Заклад не лише підтримує національну ідентичність дітей, а й допомагає їм адаптуватися до місцевої освітньої системи. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Як зазначає видання, "Берегиня" була створена українською асоціацією Девону, щоб дати дітям віком від 6 до 12 років, які втекли від війни у своїй країні проти росії, можливість дізнатися про свою рідну культуру та мову.

Асоціація зазначила, що заняття, що проводилися щосуботи, також допомогли учням підготуватися до випускних іспитів в Україні та інтегруватися в систему освіти Великої Британії.

Директорка школи Оксана Крив'як сказала, що школу створили, бо батьки хотіли, щоб їхні діти зберігали зв'язок з ідентичністю рідної країни. Вона додала, що діти, які приїхали до Великої Британії з України, почали розмовляти англійською набагато більше, ніж рідною мовою, тож школа - це змога частіше зустрічатися із земляками.

"Звичайно, у них багато друзів-англійців, але важливо мати й друзів-українців", – сказала пані Крив’як.

"Моя донька любить це місце, бо тут вона не лише навчається, а й має спільноту та друзів", – сказала Анастасія Кузнецова, чия семирічна донька навчається в цій школі.

"Це важливо для мене ще й тому, що ми українці, але наші діти зараз більше розмовляють англійською, ніж нашою рідною мовою. Але ми завжди будемо українцями, бо не можемо стати кимось іншим", - додала вона.

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