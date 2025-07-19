В Британии открылась школа, которая помогает детям-беженцам из Украины сохранять родной язык и идентичность

В британском Девоне открылась субботняя школа "Берегиня", где украинские дети-беженцы в возрасте от 6 до 12 лет изучают язык, культуру и наследие своей Родины. Учреждение не только поддерживает национальную идентичность детей, но и помогает им адаптироваться к местной образовательной системе. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Как отмечает издание, "Берегиня" была создана украинской ассоциацией Девона, чтобы дать детям в возрасте от 6 до 12 лет, бежавшим от войны в своей стране против России, возможность узнать о своей родной культуре и языке.

Ассоциация отметила, что занятия, проводившиеся каждую субботу, также помогли ученикам подготовиться к выпускным экзаменам в Украине и интегрироваться в систему образования Великобритании.

Директор школы Оксана Кривьяк сказала, что школу создали, потому что родители хотели, чтобы их дети сохраняли связь с идентичностью родной страны. Она добавила, что дети, приехавшие в Великобританию из Украины, стали говорить по-английски гораздо больше, чем на родном языке, поэтому школа - это возможность чаще встречаться с земляками.

"Конечно, у них много друзей-англичан, но важно иметь и друзей-украинцев", – сказала госпожа Кривьяк.

"Моя дочь любит это место, потому что здесь она не только учится, но и имеет сообщество и друзей", – сказала Анастасия Кузнецова, чья семилетняя дочь учится в этой школе.

"Это важно для меня еще и потому, что мы украинцы, но наши дети сейчас больше говорят по-английски, чем на нашем родном языке. Но мы всегда будем украинцами, потому что не можем стать кем-то другим", - добавила она.

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