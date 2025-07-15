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Страны ЕС продлили защиту для украинцев до 2027 года - СМИ

Киев • УНН

 • 1554 просмотра

Страны-члены ЕС продлили защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года, обеспечивая доступ к рынку труда, социальным льготам и медицинскому обслуживанию. Обсуждается стратегия возвращения и переход на другие формы проживания.

Страны ЕС продлили защиту для украинцев до 2027 года - СМИ

Страны-члены Европейского Союза решили продлить защиту беженцев из Украины еще на год - до марта 2027 года, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

"Государства-члены ЕС решили продлить защиту для беженцев из Украины еще на один год. Это позволит пострадавшим сохранить доступ к рынку труда, социальным льготам и медицинскому обслуживанию без необходимости прохождения процедуры предоставления убежища - до марта 2027 года", говорится в пресс-релизе, на который ссылается издание.

В то же время, как указано, "страны ЕС обсуждают рекомендацию Еврокомиссии по подготовке скоординированной стратегии возвращения и возможных перспектив пребывания в стране". Цель - упростить для беженцев переход на другие формы проживания, такие как рабочие или студенческие визы.

В то же время, по сообщению, "планируется проложить путь к постепенному возвращению в Украину и улучшить информацию о вариантах возвращения".

Напомним

13 июня сообщалось, что страны-члены ЕС согласились продлить временную защиту для беженцев из Украины, решение о продлении временной защиты Совет ЕС должен был официально принять на одной из ближайших сессий.

Ранее сообщалось, что ЕС начал работу над новым планом для возвращения украинцев домой после завершения войны. И что готовятся четкие шаги для безопасной и контролируемой репатриации.

На территории ЕС, по оценкам, сейчас проживают около 4 млн 300 тыс. украинцев, большинство из которых в Польше, Германии и Чехии. Согласно действующей программе временной защиты, эти люди имеют право жить и работать в странах блока. Программу уже несколько раз продлевали, а теперь было принято решение о продлении еще на 12 месяцев - до марта 2027 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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