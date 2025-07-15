Держави ЄС продовжили захист для українців до 2027 року - ЗМІ

Країни-члени Європейського Союзу вирішили продовжити захист біженців із України ще на рік - до березня 2027 року, пише УНН з посиланням на tagesschau.

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"Держави-члени ЄС вирішили продовжити захист для біженців з України ще на один рік. Це дозволить постраждалим зберегти доступ до ринку праці, соціальних пільг та медичного обслуговування без необхідності проходження процедури надання притулку – до березня 2027 року", ідеться у пресрелізі, на який посилається видання.

Водночас, як вказано, "країни ЄС обговорюють рекомендацію Єврокомісії з підготовки скоординованої стратегії повернення та можливих перспектив перебування в країні". Мета - спростити для біженців перехід на інші форми проживання, такі як робочі або студентські візи.

Водночас, за повідомленням, "планується прокласти шлях до поступового повернення в Україну та покращити інформацію про варіанти повернення".

Нагадаємо

13 червня повідомлялося, що країни-члени ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для біженців з України, рішення про продовження тимчасового захисту Рада ЄС повинна була офіційно ухвалити на одній із найближчих сесій.

Раніше повідомлялося, що ЄС розпочав роботу над новим планом для повернення українців додому після завершення війни. І що готуються чіткі кроки для безпечної та контрольованої репатріації.

На території ЄС, за оцінками, нині проживають близько 4 млн 300 тис. українців, більшість із яких у Польщі, Німеччині та Чехії. Згідно з чинною програмою тимчасового захисту, ці люди мають право жити та працювати в країнах блоку. Програму вже кілька разів подовжували, а тепер було ухвалено рішення про продовження ще на 12 місяців - до березня 2027 року.