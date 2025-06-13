ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року

Країни-члени Європейського Союзу погодилися продовжити тимчасовий захист для біженців з України, рішення про продовження тимчасового захисту Рада ЄС офіційно ухвалить на одній із найближчих сесій, повідомили у п'ятницю у Раді ЄС, пише УНН.

Сьогодні Рада (ЄС) одноголосно підтримала пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для більш ніж 4 мільйонів українців, які рятуються від агресивної війни росії, до 4 березня 2027 року - повідомили в євроінституції.

Томаш Семоняк, міністр внутрішніх справ та адміністрації гоовуючої у Раді ЄС Польщі, вказав: "У той час, як росія продовжує тероризувати українських мирних жителів невибірковими авіаударами, ЄС продовжує демонструвати свою солідарність із українським народом".

"Ми продовжимо надавати захист мільйонам українських біженців ще рік. Польське головування також ініціювало обговорення стратегії поетапної відмови від тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. Найближчим часом ми працюватимемо над спільними загальноєвропейськими рішеннями в цій галузі, у тому числі в контексті повернення в Україну", - зазначив Семоняк.

З березня 2022 року ЄС надав безпеку та притулок понад 4 мільйонам біженців з України на підставі директиви про тимчасовий захист. Тимчасовий захист має діяти до 4 березня 2026 року та тепер буде продовжено до 4 березня 2027 року, вказали у євроінституції.

Зазначається, що продовження до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України про те, що не потрібно подавати заяву на надання притулку.

Продовження не змінює умови рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються.

Довгострокове рішення для українських біженців

Окрім продовження тимчасового захисту, держави-члени ЄС обговорюють рекомендацію Ради ЄС з підготовки до скоординованого виходу з тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту). Рекомендація стосуватиметься таких питань, як перехід на інші правові (проживання) статуси, прокладання шляху для поступового повернення в Україну та активізація надання інформації про доступні варіанти.

Рада (ЄС) офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту на одній зі своїх майбутніх сесій - повідомили у євроінституції.

ЄС сьогодні продовжує тимчасовий захист українцям - єврокомісар