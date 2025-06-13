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ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
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ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
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ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года

Киев • УНН

 • 5574 просмотра

Совет ЕС единогласно поддержал продление временной защиты для более 4 миллионов украинцев до 4 марта 2027 года. Также обсуждается стратегия поэтапного отказа от временной защиты.

ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года

Страны-члены Европейского Союза согласились продлить временную защиту для беженцев из Украины, решение о продлении временной защиты Совет ЕС официально примет на одной из ближайших сессий, сообщили в пятницу в Совете ЕС, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) единогласно поддержал предложение о продлении временной защиты для более чем 4 миллионов украинцев, спасающихся от агрессивной войны россии, до 4 марта 2027 года

- сообщили в евроинституте.

Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации председательствующей в Совете ЕС Польши, указал: "В то время, как россия продолжает терроризировать украинских мирных жителей неизбирательными авиаударами, ЕС продолжает демонстрировать свою солидарность с украинским народом".

"Мы продолжим предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще год. Польское председательство также инициировало обсуждение стратегии поэтапного отказа от временной защиты после достижения справедливого мира. В ближайшее время мы будем работать над совместными общеевропейскими решениями в этой области, в том числе в контексте возвращения в Украину", - отметил Семоняк.

С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более 4 миллионам беженцев из Украины на основании директивы о временной защите. Временная защита должна действовать до 4 марта 2026 года и теперь будет продлена до 4 марта 2027 года, указали в евроинституте.

Отмечается, что продление до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины о том, что не нужно подавать заявление на предоставление убежища.

Продление не изменяет условия решения от марта 2022 года относительно категорий лиц, на которых распространяется временная защита, или прав, которыми они пользуются.

Долгосрочное решение для украинских беженцев

Кроме продления временной защиты, государства-члены ЕС обсуждают рекомендацию Совета ЕС по подготовке к скоординированному выходу из временной защиты (стратегия выхода из временной защиты). Рекомендация будет касаться таких вопросов, как переход на другие правовые (проживание) статусы, прокладывание пути для постепенного возвращения в Украину и активизация предоставления информации о доступных вариантах.

Совет (ЕС) официально примет решение о продлении временной защиты на одной из своих будущих сессий

- сообщили в евроинституте.

ЕС сегодня продлевает временную защиту украинцам - еврокомиссар13.06.25, 12:15 • 13283 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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