Томаш Семоняк

Польша планирует усилить охрану границы с беларусью, направив 500 дополнительных пограничников. Также будет набрано 1500 новых
офицеров Пограничной службы для безопасности.
Дональд Туск сообщил о высокой эффективности охраны границы с Беларусью. Он подчеркнул поддержку режима лукашенко в переправке
мигрантов.
Польша объявила о начале депортации иностранных преступников в первую неделю марта. За 2024 год иностранцы подозреваются в 5% всех
преступлений в стране.
Польские власти усиливают безопасность в "хабе помощи Украине", из-за растущего беспокойства относительно поддерживаемых Россией
диверсионных операций.
Польша предупреждает об усилении российских попыток саботажа, подрывной деятельности и вмешательства в европейские политические
процессы, особенно накануне выборов в Европейский парламент.