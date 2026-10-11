В Польше предупредили о возможном нападении на Туска и министра обороны

Дональд Туск

Польская полиция получила информацию о возможном нападении на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом в воскресенье в социальной сети X сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел, передает УНН.

В связи с информацией, полученной польской полицией о возможном нападении на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, министр внутренних дел Марцин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк распорядились принять соответствующие меры — написала пресс-секретарь Каролина Галецкая.

Ее сообщение появилось на фоне повышенного уровня готовности польских служб после волны насилия в школах, в результате которой в четверг погиб школьный сторож.

По словам Галецкой, сегодня состоится совещание в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности (ABW).

В Польше задержали 76 человек после нападений в учебных заведениях

Нападения в школах в Остроленке и Лещодолах-Новинах

В четверг в начальной школе в Лещодолах-Новинах (Мазовецкое воеводство) 15-летний подросток напал на трех человек, среди которых была 37-летняя сотрудница учреждения. Женщина умерла.

Днем ранее в Комплексе профессиональных школ № 4 в Остроленке 19-летний юноша напал с ножом на девятерых человек, в частности пятерых учеников и двух учителей. У него также был рюкзак с самодельным взрывным устройством.

Полицейские также предотвратили вероятное нападение в школе в Серпце. Задержанному 17-летнему подростку, который угрожал, что "сделает что-то плохое", предъявили обвинение и арестовали на два месяца.