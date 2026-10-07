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У Польщі учень влаштував напад із ножем у технікумі, щонайменше постраждали 8 людей

Київ • УНН

 • 740 перегляди

У польській Остроленці 19-річний учень напав із ножем у технікумі, постраждали восьмеро людей, зокрема п’ятеро дітей. Нападника затримали.

У Польщі учень влаштував напад із ножем у технікумі, щонайменше постраждали 8 людей

У польській Остроленці 19-річний учень влаштував напад у технікумі, внаслідок якого постраждали щонайменше восьмеро людей, серед них п’ятеро дітей. Нападника затримали біля міського пляжу. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.

Деталі

Спочатку поліція повідомляла про сімох поранених, двоє з яких мали серйозніші травми. Згодом служби повідомили щонайменше про вісьмох постраждалих, серед яких п’ятеро дітей. Усі вони були доправлені до лікарні.

Серед поранених, за даними місцевих ЗМІ, є вчителька, яка отримала травму руки. Точний стан усіх постраждалих наразі встановлюється.

Після нападу чоловік залишив територію школи. Поліція розпочала його пошуки та затримала 19-річного учня цього навчального закладу біля міського пляжу.

Мотиви його дій наразі невідомі. Поліція встановлює точний перебіг нападу та обставини інциденту.

Після події Професійно-технічний навчальний комплекс №4 закрили. Мер Остроленки Павел Невядомський також розпорядився не допускати сторонніх осіб до інших шкіл.

Він також закликав учнів, батьків і працівників шкіл зберігати спокій та виконувати розпорядження адміністрації й служб. Також він попросив не поширювати неперевірену інформацію.

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Ольга Розгон

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